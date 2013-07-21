比利时菲利普王子继位成为新国王

Image caption 比利时新国王菲利普与父王阿尔伯特二世在继位仪式上相互拥抱。

比利时王储菲利普王子在比利时国庆日（7月21日）正式在议会大厦举行的继位仪式上继承父亲阿尔伯特二世的王位，成为国王菲利普一世。

53岁的菲利普成为比利时第七任国王。

比利时新国王菲利普年轻时曾先后在英国牛津大学和美国的斯坦福大学就读，并且是一名空军飞行员。

菲利普的妻子玛蒂尔德王妃出身比利时贵族家庭，1999年与菲利普王子结合，是比利时王室第一位本国出生的王储妃。 菲利普与玛蒂尔德共育有四名子女。

宪政危机

早间，在热烈掌声中，菲利普国王用荷兰语、法语和德语三种官方语言向全国民众宣誓将遵守和维护比利时宪法。

尽管作为君主立宪国家，比利时君权只是象征性和礼仪性的，然而帮助国家解决宪政危机却是国王职责的一项。

禅位的前国王阿尔伯特二世在退位讲话中呼吁所有比利时人都能继续团结一致，全力支持新国王。

比利时以荷兰裔为主的北部与以法语为主南部长期以来存在严重分歧； 最近的一次宪政危机造成国家陷于长期“无政府”状态。

比利时主权历史上曾几经转手，受到过法国、荷兰、西班牙、奥匈帝国等不同国家的统治。 1830年，现代比利时通过革命脱离荷兰统治独立。

在族裔和语言纷争中，比利时王室却是少数受所有比利时人尊重的国家机构之一。

（编译/责编：晧宇）