伦敦奥运筹备机构高管遣散费近三百万镑

2013年7月22日

图像加注文字， 伦敦奥运交付管理局发言人解释说，洪恩和其他雇员一样有与业绩挂钩的奖金。

2012年伦敦奥运交付管理局（ODA）的财务报告显示，该机构2012-13年支付144名高管的遣散费总共280万英镑。

这个机构将于2014年撤销。

首席行政官丹尼斯·洪恩（Dennis Hone）今年三月被“裁员”，遣散费8万镑，另加37.3万镑退休金款。

ODA 一名发言人解释说，为了伦敦奥运的成功，必须招聘业内顶尖的人才；应聘而来的许多人为此要放弃其他有保障的长期工作，奥运是否成功并无完全的保障，奥运结束后又不能保证再找到合适的工作。

根据ODA 财务报告的注解，作为伦敦奥运筹备主办机构的首席执行官，洪恩可以获得法定辞退费和相当于工资60%的最终奖金。

负责薪酬福利的委员会最后决定，付给洪恩相当于他工资49%的最终奖金，先付一半，另一半在东奥运村（East Village）地产出售交易完成后支付。

伦敦奥运会的运动员村将由政府、金融机构和私营公司联手改造成住宅区，其中至少一半作为“廉价房”供出售。

洪恩应聘担任 ODA 首席行政官前刚从伦敦遗产开发公司（London Legacy Development Corporation）首席行政官职位被裁员。

ODA 发言人说，除了洪恩之外，其他管理人员的遣散费包括法定的裁员费、未休假期补偿和其他法定的款项。

洪恩和其他员工一样得到与业绩挂钩的奖金。

伦敦奥运会于去年7月下旬到8月初举行，伦敦残奥会于8月下旬到9月初举行。

上周五（7月19日）英国政府贸易与投资署公布的报告显示，伦敦奥运对英国经济带来价值99亿英镑的收益。