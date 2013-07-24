英国科学家设计人类登陆火星使命

Image caption 这艘飞船将旋转生成人造重力，并利用一个挡热板保护自己不受太阳耀斑干扰。

伦敦帝国学院的科学家设计了一个让航天员登陆火星的概念使命。

该计划打算让三名航天员乘坐一个小型的两阶宇宙飞船前往火星。

这艘飞船将旋转生成人造重力，并利用一个挡热板保护自己不受太阳耀斑干扰。

宇航员在登陆使命完成后将搭载一艘事先送到火星表面的飞行器重返火星轨道。该飞行器将利用火星表面下的冰作燃料。

这一概念将引发有关人类登陆火星的技术障碍和风险的进一步辩论。

帝国学院的课题小组负责人派克教授说，“这一使命的每一个部分都得到了示范。包括在火星表面原地生产助推剂。”

他还说，他们设计的登陆火星计划并不是关于什么新发现，更重要的是关于工程技术上的挑战。

帝国学院推出这一新概念正值外界重燃对火星的兴趣，两家私人公司在最近几个月分别拿出各自的火星使命设计。

由于帝国学院设计的登陆地点靠近火星赤道，一名航天员必须乘探测车前往气温较低的纬度，而返回飞行器和凿冰设备将留在原地等候。

他需要穿越好几百公里，这既充满了风险，也充满进一步探索火星表面的机遇。

如果一切顺利，他们只有很短的一个返回发射时段以确保最快，最节省能源的返回地球之旅。

离开火星后，返回飞行器将与围绕火星轨道运转的巡航飞船对接。

在经过至少九个月后，飞船将抵达地球轨道，并与国际空间站对接。在那之后，参加使命的宇航员们才能搭乘联合号运载火箭返回地球。

美国、俄国、欧盟和中国的太空当局都拥有送人上火星的长远计划。

（编译/责编：尚清）