英女王首次探望王室宝宝

Image caption 在白金汉宫举行的一次招待会上，女王表示，对自己的第三个曾孙的降生感到“兴奋”。

英国女王伊丽莎白二世探望了她的新曾孙、剑桥公爵夫妇的儿子。

女王在剑桥公爵夫妇居住的肯辛顿宫的访问持续了半小时，威廉和凯特与他们的新生儿一起刚刚在那里度过了第一个夜晚。

他们在周二傍晚离开了西伦敦的圣玛丽医院，威廉王子告诉记者，他们还没有给新生儿取名。

女王此次到访肯辛顿宫并没有丈夫陪同，爱丁堡公爵目前仍在手术后的康复过程之中。

女王乘坐一辆深绿色宾利轿车，从白金汉宫前往不远处的肯辛顿宫。

星期五，女王将前往苏格兰度假，那里是她传统的夏季度假地。

“非常特殊”

周二晚上，在白金汉宫举行的一次招待会上，女王表示，她对自己的第三个曾孙的降生感到“兴奋”。

女王形容这个新生儿是一个“大男孩”，并说“头胎出生的总是非常特殊的。”

爱丁堡公爵尚未对此发表任何评论。上个月接受腹部手术后，他目前仍在休养康复。

女王并不是第一个见到王室宝宝的王室成员。

威尔士亲王和康沃尔公爵夫人、凯特的父母都在周二下午前往医院探望新生儿。

查尔斯王子说，王室宝宝“棒极了”，凯特的母亲则称赞王室宝宝“帅呆了”。

剑桥公爵夫妇的新生儿将成为英国王室的排位第三的顺位继承人。

（编译/责编：尚清）