电影《音乐之声》服装拍得130万美元
- 2013年 7月 29日
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好莱坞经典大片《音乐之声》（The Sound of Music）女主角所穿服装在加利福尼亚拍卖，成交额为130万美元。
由英国女演员朱莉·安德鲁斯（Dame Julie Andrews）饰演的女主角玛丽亚所穿的外套在一次好莱坞纪念品拍卖会上成交。
拍卖行形容这套衣服是“一件深棕色的简朴的奥地利裙子和一件白领手织上衣。”
电影中男主人公冯·特拉普上尉的孩子穿的奥地利花饰皮短裤也被拍卖。
电影《音乐之声》在1966年赢得五项奥斯卡奖。
朱莉·安德鲁斯在2010年接受采访时说，参加这部电影拍摄的演员们在首映时从没有想到它会如此成功。
其它拍卖物品还包括电影《乱世佳人》（Gone With The Wind）开场戏中使用的一幅塔拉农场的油画。
HBO电视剧《黑道家族》（The Sopranos）中饰演黑帮老大托尼（Tony Soprano）的詹姆斯·甘多菲尼在他出演的最后一段戏中所穿的一件外套也被拍卖。
这件外套是在51岁的詹姆斯•甘多菲尼上个月因心脏病去世之前被拿到拍卖行拍卖的。
（编译/责编：尚清）