电影《音乐之声》服装拍得130万美元

Image caption 英国女演员朱莉·安德鲁斯饰演女主角玛丽亚。

好莱坞经典大片《音乐之声》（The Sound of Music）女主角所穿服装在加利福尼亚拍卖，成交额为130万美元。

由英国女演员朱莉·安德鲁斯（Dame Julie Andrews）饰演的女主角玛丽亚所穿的外套在一次好莱坞纪念品拍卖会上成交。

拍卖行形容这套衣服是“一件深棕色的简朴的奥地利裙子和一件白领手织上衣。”

电影中男主人公冯·特拉普上尉的孩子穿的奥地利花饰皮短裤也被拍卖。

电影《音乐之声》在1966年赢得五项奥斯卡奖。

朱莉·安德鲁斯在2010年接受采访时说，参加这部电影拍摄的演员们在首映时从没有想到它会如此成功。

其它拍卖物品还包括电影《乱世佳人》（Gone With The Wind）开场戏中使用的一幅塔拉农场的油画。

HBO电视剧《黑道家族》（The Sopranos）中饰演黑帮老大托尼（Tony Soprano）的詹姆斯·甘多菲尼在他出演的最后一段戏中所穿的一件外套也被拍卖。

这件外套是在51岁的詹姆斯•甘多菲尼上个月因心脏病去世之前被拿到拍卖行拍卖的。

（编译/责编：尚清）