英推出国际教育战略 吸引留学生是关键

Image caption 英国政府说，实现留学生增加20%，就意味着在今后5年里，新增留英学生9万名。

英国政府说，根据现行签证制度，未来5年内留英学生人数可望增加20% 。

这个估计数字是英国联合政府新的发展国际教育战略的一部分，而来英国各大学留学的海外学生是这个战略的关键。

政府7月30日发表的《国际教育：全球增长和繁荣》报告估计，2011-12年度，国际学生在英国的生活开销为英国经济贡献了63亿英镑，缴纳学费贡献了39亿英镑。

而英国教育对经济的贡献总额为175亿英镑，外国留学生的贡献占了大头。

没有留学生封顶计划

英国政府说，实现留学生增加20%，就意味着在今后五年里，新增留英学生九万名。

但与此同时，英国政府继续发誓在2015年下届大选时，要将净移民人数削减“数以万计”。

最新的统计数字显示，英国移民人数为15万3千人。

在被问到，增加国际留学生是否会对政府的减少净移民人数的目标产生影响时，政府负责大学事务的部长威利茨（Daivd Willetts）强调，政府“没有计划”为合法的国际留学生入境英国封顶。

威利茨说，英国向国际留学生敞开大门的信息，一直“上达到首相本人”。

威利茨强调，要实现增加留英学生人数，必须向他们表明，英国重视留学生的价值，在他们留学期间热忱的欢迎和帮助他们，在他们回国后依然保持联系。

（编译：腾龙 责编：路西）