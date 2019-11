海外学生比例最多的10所英国大学

Image caption 国际学生已经成为英国高等教育的最大财政支柱。

数据显示,英国大学每年向留学中介支付一亿两千万英镑招收国际学生,那么哪些大学的海外本科生比例最大呢?

《每日电讯报》以图文并茂的形式排列出海外学生比例较大的10所英国大学。

排位第十的是伦敦城市大学(City University London),海外学生占本科生总人数的 28.13% 。其中,来自其它欧盟国家的学生人数为940人;来自欧盟以外的国际学生人数为1,910。

排名第九的是位于苏格兰首府爱丁堡的赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt University)。海外学生占本科生总人数的 31.37%。其中,来自其它欧盟国家的学生人数为750人;来自欧盟以外的学生人数为1,350。

伦敦大学学院(University College London)位居第八。该校本科学生中国际学生比例为36.75%。其中,其它欧盟国家的学生人数为1,155;欧盟以外的学生人数为3,805。

排名第七的是另一所位于伦敦的大学—伦敦帝国学院(Imperial College London)。国际学生在本科生中占 37.57%。 其中,1,015名来自其它欧盟国家;2,385名来自非欧盟国家。

位居第六的是1986年创办的伦敦艺术大学(University of the Arts)。这所海外学生扎堆的大学由坎伯韦尔艺术学院﹑中央圣马丁艺术与设计学院﹑切尔西艺术与设计学院﹑伦敦时装学院和伦敦传媒学院这五所世界闻名的艺术设计传媒学院组成。

该校的本科生中有37.81%是国际学生,其中 1,535人来自其它欧盟国家;3,730人来自非欧盟国家。

排名第五的是伦敦的另一所名校--亚非学院(School of Oriental and African Studies or SOAS) 海外学生在本科生中的比例为39.39%。420人来自其它欧盟国家,750人来自欧盟以外的国家。

排位第四的是英国威尔士地区最年轻的大学--格林多大学(Glyndwr University),该校在2008年才被正式命名为大学。

海外学生在该校本科生中的比例是 39.84% ,其中1,320来自其它欧盟国家,1,915人来自非欧盟国家。

位居第三的是另一所苏格兰大学—圣安德鲁斯大学(University of St Andrews)。该校国际学生在本科生中的比例为 41.63%。其中,880人来自其它欧盟国家, 2,365人来自欧盟以外国家。

排名第二的是著名的伦敦政经学院(London School of Economics and Political Science—LSE)。该校国际本科生的比例为 44.64% 。其中,285人来自其它欧盟国家,1,505来自非欧盟国家。

在10所院校中海外学生在本科生中的比例最高的是英国私立大学白金汉大学(University of Buckingham)。

该校国际学生比例高达 56.35%,超过本科生人数的一半。其中,140人来自其它欧盟国家, 570人来自欧盟以外的国家。

(编译:尚清 责编:路西)