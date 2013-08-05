卡梅伦对直布罗陀纠纷表示“严重关注”

Image caption 西班牙声言要对过境进出直布罗陀的人加收过境费。

英国首相卡梅伦对英国与西班牙就直布罗陀争议紧张升级表示“严重关注”。

西班牙官员周日（8月4日）表示，正在考虑一系列措施，包括对经西班牙进出直布罗陀增收50欧元（43英镑）的过境费。

卡梅伦首相说，这些措施没有向英国政府提出。

西班牙外交部长加西亚-马加略周日在接受西班牙一家报纸采访时说，西班牙考虑向通过其边境进出直布罗陀的人收费。

西班牙外长说，加收过境费的收入可以“帮助那些捕鱼地受到破坏的渔民”。

深表关注

加西亚-马加略还暗示，西班牙也在考虑其他措施，包括调查直布罗陀人在西班牙的房地产的纳税状况、关闭飞往直布罗陀航班的西班牙领空等。

一个星期以前，西班牙开始增加在直布罗陀边界的检查，导致交通受阻、延误。

直布罗陀总督皮卡尔多说，西班牙外长的言论听上去更像是来自北朝鲜，而不是欧盟伙伴。

直布罗陀相信，西班牙的强硬姿态与直布罗陀最近在其海岸外建设一个人工堡礁的工程有关。

上个月，直布罗陀在海湾内放置了70个水泥框架，但西班牙渔民抗议人工堡礁妨碍了他们的捕鱼作业。

英国外交部周日表示，将通过“政治手段”解决与西班牙之间围绕直布罗陀产生的分歧。

英国外交部敦促西班牙就针对英属直布罗陀地区声言要采取的新政策做出解释。

英国外交部在周日发表的声明重申了英国与直布罗陀的关系，并表示希望与西班牙继续保持紧密关系。

外交部发言人表示，作为欧盟伙伴、英国愿意以政治手段解决与西班牙之间的分歧，而不是通过采取“不合比例”的措施，比如上个星期发生的边界过境延误。

但是西班牙对此加以否认，表示有责任严查防止走私活动。

（编译：腾龙，责编：路西）