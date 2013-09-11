英国会下议院副议长因性侵丑闻辞职

Image caption 埃文斯否认有关控罪，并声称将继续代表他的选区选民担任后排议员。

英国保守党议员奈杰尔·埃文斯因受到性侵、非礼和强奸等数项指控，宣布辞去国会下议院副议长一职。

英国皇家检察署表示，埃文斯被控在2002至2013年间涉嫌犯下8项罪行，有关案件的受害者人约有7名。

现年55岁的埃文斯否认有关控罪，并声称将继续代表他的选区选民担任后排议员。

埃文斯在受到指控之后向媒体发布声明说：“此时此刻，我想让各位知道，我将积极为自己辩护”。

声明说：“尽管我对这个案件今天尚未结案感到悲哀，但我确信两点：第一，我是无辜的；第二，自己的无辜将得到证实。”

埃文斯表示，他已通知两位下议院副议长同僚及有关方面，正式辞去下议院副议长职务。

但他表示，将在后排议员的位置上继续为选区选民服务。

足够证据

英格兰及威尔士刑事检控负责人说，当局经过仔细考虑，才决定对埃文斯提出起诉。

他说，“我们已获得足够证据，对他提出起诉符合公众利益”。

埃文斯预计将于9月18日在普雷斯顿地区法院出庭受审。

据悉，两起非礼案被控发生在2002年1月至2004年1月；5起性侵案被控发生在2009年1月至2013年1月；强奸案被控发生在2013年3月29日至2013年4月1日。

在2010年被选为下议院三位副议长之一的埃文斯，于星期二获得保释，他此前曾分别于5月和6月被捕。

（编译：萧尔 责编：伊人）