英国威廉王子宣布从军中退役

Image caption 威廉王子本周二完成最后一班勤务。

英国肯辛顿宫宣布，在服役超过7年之后，威廉王子将从军中退伍。

本周二（9月10日），威廉王子完成他作为皇家空军搜救飞行员的最后一班勤务。

肯辛顿宫一名发言人说，威廉王子退伍后将专心从事王室公务活动和慈善工作。

剑桥公爵威廉王子和夫人，以及儿子乔治王子预计在接下来的几周之内，将从威尔士的驻地搬到肯辛顿宫定居。

BBC王室事务记者亨特转述王室官员的话说，未来12个月对威廉王子而言是“过渡期”，在此期间威廉王子不会“全职”从事王室工作。

肯辛顿宫说，威廉王子和夫人将持续支持女王和英国王室的工作，不论是在国内或是在国外。

最后一班勤务

威廉王子本周二值最后一班勤务，结束他被派驻在威尔士安格尔西岛长达三年的日子。

上个月，威廉王子在一场活动上对当地居民表达感谢。

“我一生当中从来没有到过一个如此美丽，如此款待我们的地方。”

“下个月我在这里担任搜救飞行员的任务将结束，我知道我和凯特两人将永远怀念这里。”

“我从心里对你们表达感谢，谢谢你们那么的欢迎款待我和凯特。”

威廉王子说，安格尔西岛是他和凯特一同度过的第一个家，安格尔西岛对他们两人而言将永远是一个“特别的地方”。

（编译：陈书敏 责编：李莉）