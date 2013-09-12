英国威廉王子宣布从军中退役
- 2013年 9月 12日
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英国肯辛顿宫宣布，在服役超过7年之后，威廉王子将从军中退伍。
本周二（9月10日），威廉王子完成他作为皇家空军搜救飞行员的最后一班勤务。
肯辛顿宫一名发言人说，威廉王子退伍后将专心从事王室公务活动和慈善工作。
剑桥公爵威廉王子和夫人，以及儿子乔治王子预计在接下来的几周之内，将从威尔士的驻地搬到肯辛顿宫定居。
BBC王室事务记者亨特转述王室官员的话说，未来12个月对威廉王子而言是“过渡期”，在此期间威廉王子不会“全职”从事王室工作。
肯辛顿宫说，威廉王子和夫人将持续支持女王和英国王室的工作，不论是在国内或是在国外。
最后一班勤务
威廉王子本周二值最后一班勤务，结束他被派驻在威尔士安格尔西岛长达三年的日子。
上个月，威廉王子在一场活动上对当地居民表达感谢。
“我一生当中从来没有到过一个如此美丽，如此款待我们的地方。”
“下个月我在这里担任搜救飞行员的任务将结束，我知道我和凯特两人将永远怀念这里。”
“我从心里对你们表达感谢，谢谢你们那么的欢迎款待我和凯特。”
威廉王子说，安格尔西岛是他和凯特一同度过的第一个家，安格尔西岛对他们两人而言将永远是一个“特别的地方”。
（编译：陈书敏 责编：李莉）