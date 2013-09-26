英国管理人员三分之一承认撒谎

Image caption 调查印证了只求自己利益的办公室文化。

英国调查发现，有三分之一的管理人员为求得晋升机会而撒谎，而撒谎的职员只有13%。

英国特许管理机构（Chartered Management Institute）的调查结果显示，管理人员撒谎的可能性比被管理的职员要高出许多。

这项调查结果似乎印证了现今的办公室文化，即高层管理人员只求自己利益，一心往上爬而不顾他人的自私自利的心态。

专家宣称，经济衰退促使人们为了保住工作而采取不得已的手段，包括撒谎。

领导说谎

调查报告说，即使管理人员比一般员工更不诚实，但管理人员却是最可能成功升职的人。

调查询问了2,000名管理人员和一般职员在办公室里说谎的次数。

35%的管理者表示，他们每天撒谎一次或以上，将近30%的管理者“经常说谎”。

一般职员只有13%的人表示他们经常撒谎。

以身作则

特许管理机构估计，英国有100万名管理人员“以他们认为不道德的方式工作”，而他们则以“工作需要或升职需要”来自圆其说。

特许管理机构行政总裁安·弗朗克（Ann Francke）呼吁企业给予诚实员工奖励。

“领导者以身作则非常重要，做人做事的原则比自身利益更为重要。”

“现代社会企业丑闻层出不穷，受损的不只是企业财务，辛苦建立的声誉也毁于一旦。”

（编译：陈书敏 责编：顾垠）