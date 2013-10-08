未来十年留英学生人数将大幅上升

Image caption 报告预测，今后10年，英国仍将是海外学生的首选国家之一。

一项最新预测说，来英国留学的海外学生在10年内将新增12万6千人。

研究显示，尽管面临其它国家越来越激烈的竞争，英国仍将是全球海外留学生人数增加最快的国家之一。

英国文化委员会（British Council）的教育情报研究报告说，来自印度、尼日利亚、沙特和巴基斯坦的年轻人更可能选择英国留学。

首选英美澳

报告说，到2024年，英国、美国和澳大利亚可能是最受欢迎的留学选择。

但是，它们将面临来自中国的强有力的竞争。

英国文化委员会说，2012年，中国的大学接受了328,000名外国留学生。

中国希望到2015年，外国留学生人数增加到50万人。

中国留学生减少

报告预测，随着中国加大对高校的投入，选择出国留学的中国学生人数可能会下降。这将对中国留学生传统的选择国家造成影响。

但是，英国可能受的影响不大，因为来自印度、沙特、巴基斯坦和尼日利亚的学生人数增加可以弥补中国留学生的减少。

英国文化委员会的报告说，考虑到脆弱的经济形势、全球的经济不景气，这样的增长势头是很令人振奋的。

英国政 府此前发表的《国际教育：全球增长和繁荣》（International Education-Global Growth and Prosperity）报告估计，2011-12年度，国际学生在英国的生活开销为英国经济贡献了63亿英镑，缴纳学费贡献了39亿英镑。

而英国教育对经济的贡献总额为175亿英镑，外国留学生的贡献占了大头。

英国政府说，根据现行签证制度，未来5年内留英学生人数可望增加20%

（编译：白墨 责编：尚清）