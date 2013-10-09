牛津大学校长挑战9千英镑学费上限

Image caption 牛津大学副校长认为牛津大学每年9千英镑学费上限太低。

牛津大学校长对英国大学每年9千英镑学费上限的可持续性提出质疑。

牛津大学校长安德鲁·汉密尔顿教授在一次会议上透露，牛津大学每年培养一个本科生的真正费用是1万6千英镑。

他质疑高等教育“市场”怎么能不考虑内容与质量而统一定价。他还透露，牛津大学的年度资金缺口为7000万英镑。

他还提议，不同的教育机构应该可以采取不同的收费标准。

汉密尔顿教授说，考虑到英国教育机构的多元化，不同大学之间的收费有很大的不同，不会让人感到“不正常”。

资金缺口

“现在的局面才叫不正常。其实真正关键的问题是，一个大学的收费应该与它的教学内容挂钩，而且不会存在收费就会把学生挡在校门外的可能性。”

牛津大学发言人解释说，汉密尔顿教授的此番讲话并不是提议让本科生每年缴费1万6千英磅来填补资金缺口。

不过，汉密尔顿教授的确建议“是希望建立一个更能反应实际开支的学费制度，确保向贫困家庭的学生提供最大的支持”。

他还说，应该有一个长远可持续发展的拨款模式，在每年9000英镑学费仍然不够大学开支时动用。

他听说，有的大学觉得每年9000英镑学费已经非常好。

“无论各大学的情况是不是这样，9000英镑的学费对牛津大学绝对是不够的。虽然收了学生每年9千英镑学费，但是政府对教学的拨款却大幅减少，对牛津大学的基本开支平衡根本没有什么帮助。”

水涨船高

汉密尔顿教授提到，可以通过加强筹募捐款，也可以通过向投资者发行债券来增加收入。

英国将大学学费涨至每年9000英镑的决定，曾引起大学生的强烈反对和抗议。

牛津大学的全体教研人员还曾对高等教育部部长大卫·威勒茨和他领导下的高等教育资金改革通过了一个象征性的不信任动议。

如今，9000英镑学费制已经进入第二年，汉密尔顿教授的此番讲话显示，连牛津这样的大学长远来看仍然面临财政问题。英国大学又将如何与国际上其他财政收入更好的大学竞争呢？

今年9月，美国哈佛大学公布的捐赠基金增加到327亿美元。而下一个募捐目标是在此基础上再增加65亿美元。

牛津大学去年收到7500万英镑的捐款已经被称赞为是欧洲大学所收到的最大一笔捐款。

英国大学讲师工会秘书长莎莉·亨特在被问及汉密尔顿教授此番讲话时表示，汉密尔顿教授谈到增加学费这根政治上最敏感的神经、让高等教育经费问题再次引人关注，应该为他鼓掌欢呼，但现在的情况下，没有任何一个政党会在下次大选前会考虑这个问题。

亨特还表示，英国并不需要更高的大学收费。大学需要更多经费是绝对正确的，但英国每年对高等教育的投入才占GDP的1.4%，而国际平均水平是GDP1.7%。

亨特说，英国大学生已经承担了全欧洲最贵的学费，让他们再来填补大学的资金缺口是完全错误的。

（编译：罗玲 / 责编：路西）