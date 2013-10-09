英飞行员突病倒 乘客驾机安全着陆
- 2013年 10月 9日
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英国一架轻型飞机的飞行员在飞行期间突然病倒，机上的唯一一名乘客被迫临时上阵，在地面飞行教练指导下，成功将飞机降落在机场。
这架飞机当天从桑德托弗特（Sandtoft）机场起飞后不久，飞行员突然瘫倒，身边的乘客没有任何飞行经验，但是表现很冷静。
机场控制塔立刻通知地面两名飞行教练员，指导这名乘客将飞机安全降落在亨伯赛德机场（Humberside Airport ）。
飞机着陆时出现了一些火花和三四次撞击，不过飞机最终成功降落。
警方说，这名飞行员已经死亡，但是目前还不清楚死因。
当时这架轻型飞机发出呼救信号，警方，消防队和救护人员立刻赶赴这座位于北林肯郡（North Lincolnshire）的机场。
理查德·汤姆林森（Richard Tomlinson）是这位飞行员和乘客的朋友。他对BBC说，这名乘客真是一名英雄。
他在谈到这位遇难飞行员时表示，“他是一位非常有经验的飞行员，已经飞行了许多年。”
“本周，我还和他们两人一起喝茶聊天。”
“他们两人非常有趣，非常善谈”。
“他突然去世实在令人感到悲哀。”
（编译：路西 责编：尚清）