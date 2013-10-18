广州宣判首例英国人在华重婚罪案

Image caption 这是广州公开宣判的第一起英国人重婚案。

广州市越秀区法院公开宣判了第一起英国人重婚（bigamy）案件。

英国一名男子杰里（化名）在广州和其中国生意伙伴阿婷（化名）结婚，育有两个孩子。但杰里20年前就在英国结婚，和其妻子玛丽（化名）育有四个孩子。

杰里被判五个月拘役，缓刑（suspended sentence)六个月。阿婷被判拘役四个月，缓刑五个月。

杰里2005年在广州做生意期间，认识了中国人阿婷并产生感情。后两人生育两个子女。

2005年，玛丽带着大女儿到中国参观了杰里的公司，并认识了阿婷。此间，阿婷明确知道，玛丽与杰里已经结婚并有四个儿女。

2006年，杰里返回英国度假并看望在英国的家庭，玛丽无意中通过他的聊天纪录，发现了他与阿婷的亲密关系，两人大吵了一架。杰里返回中国，但两人并未就此作出其他反应。而此时，阿婷也已怀有身孕。

2006年下半年，杰里和阿婷举办婚宴宴请女方亲朋好友，宣告“婚姻”关系。

报案和求情

2012年初，玛丽到广州向公安部门报案，陈述了丈夫杰里的重婚事实。

随后，广州警方以重婚罪将杰里和阿婷羁押调查。因阿婷要抚养年幼的孩子而被取保候审。

眼见两人被抓，玛丽又开始担心起杰里，因为他患有心脏病，而自己的家庭也需要杰里，希望法院从轻处理，不要追究他的刑事责任。

越秀区法院表示，被告人杰里有配偶，虽未与被告人阿婷登记结婚，但公开和被告人阿婷以夫妻名义同居生活，其行为属刑法规定的“有配偶而重婚”的情形，故应以重婚罪定罪。但杰里和阿婷两人犯罪后主动投案，属于自首，依法予以从轻处罚。

杰里则表示他确实真爱阿婷，原以为在中国没有登记结婚就没有触犯法律。他现在希望回到英国后和玛丽谈判离婚，和阿婷正式结婚。

但有专家指出，在杰里和阿婷都已经有刑事纪录的情况下，两人今后想获得对方国家的签证或者续签都可能会有困难。

（编译：立行 责编：顾垠）