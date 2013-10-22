“青少年加强锻炼有助于提高考试成绩”

Image caption 每天进行十几分钟的体育锻炼有助提高考试成绩。

由苏格兰斯特拉斯克莱德大学和邓迪大学联合开展的一项最新研究显示，青少年进行大量的有规律体育活动有助于提高考试成绩。

报告说，如果男青少年每天平均锻炼17分钟，女青少年每天锻炼12分钟，他们的考试水平就可以得到提高。

科研报告作者说，青少年学生每天应当进行大约60分钟的体育锻炼，但绝大多数学生都低于这一水平。

这项调查了5000名青少年的研究发现，有规律的体育锻炼有助于提高英语、数学和科学科目考试的成绩，尤其对女生的科学科目考试有帮助。

科研报告作者说，这一结果也对研究体育锻炼是否对不同性别青少年大脑产生不同影响提供了一个机会。

报告说，经常进行体育锻炼不但有助于提高11岁青少年的考试成绩，直至16岁青少年的考试成绩都会因此获益。

科研负责人之一、邓迪大学的布斯博士说，体育锻炼不仅有利于身体健康，也会使其他方面获益。这一研究结果对于家长、教育工作者和政策制定者都具有相当重要的意义。