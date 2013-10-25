查尔斯王子否认当国王像蹲“监狱”

Image caption 查尔斯王子将成为11月4日《时代》杂志封面人物

有媒体报导英王储查尔斯害怕君王大位是另一种形式的“监狱”，但其发言人已出面否认，“这不是王子的意思”。

查尔斯王子将成为11月4日的《时代》封面人物，杂志的专访文章标题称呼他为“被遗忘的王子”。

《时代》的资深编辑凯瑟琳·迈耶(Catherine Mayer)对今年64岁的查尔斯王子进行了专访，不但参观其在英格兰、苏格兰与威尔士的家，还访问了50多名查尔斯身边的亲友和工作人员。

她在文中提到，大家对查尔斯王子的印象，可能觉得他是一个迫不及待想当国王而郁郁寡欢的人，但事实上并非如此。相反的，查尔斯意识到，只要他一当上国王，就有可能要离开他一手创立的慈善机构和其他相关计划。

迈耶透露，查尔斯确实是“不开心”，但那是因为随着女王渐渐的老去，他必须要承接更多额外的王室责任。

坐君王监？

周四(24日)有媒体报导，称《时代》的专访文章中提到查尔斯不急着当国王，是因为君王大位就像“监狱”一样。

克拉伦斯宫（Clarence House）发言人周五（25日）表示：“这并不是查尔斯王储的观点，不应该引用他根本没有说过的话。”

“王储长期以来尽心尽力地支持女王，他的职责和基金会的业务一直并行。”

而迈耶在周五早上接受BBC采访时也表示，其他媒体断章取义，“她并没有使用‘监狱’这个词， 并说，“他（王储）绝没有说他不想当国王，他的家人也没有这样说。”

性格与内心

迈耶的文章中也提到，查尔斯王子并不是外界所想的那样孤傲、娇生惯养又有距离感的人。

她认为查尔斯对慈善事业充满热情，并在他王储的位置上尽其应尽的责任。她在文中引述查尔斯的话：“我强烈地感受到，保护这个国家的所有子民是我的责任，我会尽我所能找出各种方法来帮助大家。”

虽然查尔斯的声望一直受到质疑，但迈耶认为王储的地位对于查尔斯来说其实是个双面刃。她在文中描述查尔斯“身在巨大的矛盾之中，被认为孤傲、骄纵，虽身处上层社会被大群人包围，但其实却是个深深地感到孤独的人。”

迈耶说，尽管如此，查尔斯身边还是有许多喜爱他的朋友。举例来说，女演员埃玛·汤普森在受访时就曾打趣地说，与老友查尔斯跳舞“比性更欢愉”。

“应对策略”

迈耶文中也提到，查尔斯应对八卦与指称时所采取的策略，他的顾问团“多年前就曾建议他，只针对大型的诽谤去做回应，小的则不予理会。”

文中举例说，曾有媒体在2011年曝料查尔斯和卡米拉(Camilla)已分居，而查尔斯方面则没有做任何回应。

专访文章除了刊登在美国版的《时代》杂志上，也会出现在国际版上。封面照则是由英国摄影师纳达弗坎德(Nadav Kander)为了这期封面而特别拍摄。

（编译：思翰 责编：铃兰）