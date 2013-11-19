selfie当选牛津词典2013年度风云词汇

Image caption Selfie的意思是自拍，这是牛津词典最新收录的流行词汇

selfie原是一个来自社交媒体的自造词，意思是“自拍”或“自拍照”，现在堂而皇之地登上牛津词典的“大雅之堂”，进入主流词汇表。

牛津词典的编辑说，调查结果显示，selfie一词过去一年在英语中的使用频率增加了1.7万%。

年度风云词汇奖是为了表彰英语使用者在面对社会、政治或技术变革时所表现的创造力。

牛津词典对selfie的解释是：某人的自拍照，尤其是通过智能手机和网络摄像头的自拍照，然后将其上传社交网络。

据牛津词典介绍，selfie一词最早是2002年见诸于一个澳大利亚网站。

一个男子上传了他不慎摔下台阶时脸部伤势的自拍照片。这名男子道歉说，照片不太清晰不是因为他喝醉了，而是因为是一张selfie（自拍照）。

（编译：沙漠 责编：李莉）