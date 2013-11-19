selfie当选牛津词典2013年度风云词汇
- 2013年 11月 19日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人网
- 分享平台 电邮
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人网
- 分享平台 电邮
-
分享
分享平台这是外部链接，浏览器将打开另一个窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人网分享平台 人人网
-
开心网分享平台 开心网
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
-
复制链接关于分享
这是外部链接，浏览器将打开另一个窗口
selfie原是一个来自社交媒体的自造词，意思是“自拍”或“自拍照”，现在堂而皇之地登上牛津词典的“大雅之堂”，进入主流词汇表。
牛津词典的编辑说，调查结果显示，selfie一词过去一年在英语中的使用频率增加了1.7万%。
年度风云词汇奖是为了表彰英语使用者在面对社会、政治或技术变革时所表现的创造力。
牛津词典对selfie的解释是：某人的自拍照，尤其是通过智能手机和网络摄像头的自拍照，然后将其上传社交网络。
据牛津词典介绍，selfie一词最早是2002年见诸于一个澳大利亚网站。
一个男子上传了他不慎摔下台阶时脸部伤势的自拍照片。这名男子道歉说，照片不太清晰不是因为他喝醉了，而是因为是一张selfie（自拍照）。
（编译：沙漠 责编：李莉）