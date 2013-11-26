苏格兰独立：公投白皮书全文公布

Image caption 苏格兰首席部长萨蒙德说，苏格兰的未来掌握在苏格兰人手里。

由苏格兰民族党（SNP）执政的苏格兰政府11月26日发表独立公投白皮书，公布了明年9月就苏格兰独立举行全民投票的细节。

这份670页的白皮书承诺将把独立后的苏格兰建成“更民主、更繁荣、更公平的社会”。

明年9月18日，苏格兰选民参加公投，对“苏格兰是否应该是个独立国家？”这个问题回答“是”或者“否”。

苏格兰首席部长萨蒙德公布独立白皮书时承诺将为苏格兰工商业调整经济政策。

他说，苏格兰实现独立后，将能够充分发挥其作为一个国家的潜力。

萨蒙德此前表示，苏格兰政府设计了未来的计划，全体苏格兰人将可一起讨论如何建设一个更好的苏格兰。

反对者则表示，对白皮书的评价应基于它如何对应对如对货币和长期金融挑战的担忧。

承诺

白皮书还承诺，如果公投确定苏格兰独立且苏格兰民族党胜选成为首任执政党，就将取消英国政府的住房福利改革措施，并扩大托儿福利。

《苏格兰的未来：独立苏格兰指南》白皮书还表示，保留英镑作为正式流通货币不但符合苏格兰利益，也有利于英国其他地区。

《指南》中的主要承诺包括：

学期内，不但所有3-4岁儿童每周享受30小时免费托儿服务，有特殊需要的2岁儿童也可享受这一项福利；独立后第一届议会任期内撤除克莱德（Clyde）基地的核武器；独立后第一届议会的第一年内取消英国政府的住房福利改革措施；基本税率不上调；

苏格兰政府称白皮书是一份“地标性文件”，核心是经济增长和公平。

批评者则指出，评判白皮书的标准是它对包括金融财务挑战等问题的关注拿出了哪些对策。

英国政府苏格兰事务大臣表示，白皮书列出的政策中不少还有很大疑问，比如独立后的苏格兰保留英镑，继续把英格兰银行作为自己的央行，这一条就“极不可能”实现。

他建议SNP准备一份备用计划。

还有批评者认为，苏格兰如果保留北约成员资格，那么撤除克莱德基地的核武器这一条是否现实也要打个问号。

白皮书中关于退休养老金和社会福利等方面的政策，批评者称“未作成本核算”。

（编译：郱书 责编：路西）