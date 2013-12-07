英国主要机场出现航班严重延误

Image caption 独立航空专业人士认为，今天的延误混乱导致的连锁反应会持续一段时间。

英国空中交通指挥控制中心出错，导致各机场多架次航班延误。

受影响的主要机场包括伦敦希思罗机场、斯坦斯特德机场和卡迪夫机场、格拉斯哥机场以及爱尔兰的都柏林机场。

英国国家空中交通管制局说，它在Swanwick的控制中心的电脑出现了“夜间操作与白天操作的转换困难”。

控制中心负责人说，这造成了机场起降能力的限制，因为控制中心仍然按照夜间底峰状态操作。

昼夜颠倒

该负责人承认，目前还不知道需要多长时间排除故障。

英国旅行社协会说，它被告知，故障至少要持续到格林尼治时间14点。

英国空中交通指挥中心对延误表示道歉，并说它的工程技术人员正在全力排除故障。

受连带影响，贝尔法斯特、爱丁堡、曼彻斯特、伯明翰、南汉普顿、卢顿、伦敦城市机场、纽卡斯尔等机场也都报告出现航班延误。

机场告诫乘客出发前向航空公司确认。

严重延误

希思罗机场到早上格林尼治时间9点45分已经取消了60架次的航班。斯坦斯特德机场说，所有航班都延误至少两个小时。

英国主要的廉价航空公司EasyJet在其网站上提醒乘客，飞往英国的国际航班可能被转飞到其它机场。

公司发言人说，来自中国、印度、美国等地的长途国际航班可能被转到欧洲其它机场。

独立航空专业人士认为，今天的延误混乱导致的连锁反应会持续一段时间。

（编译：白墨 责编：苏平）