英国小学生开杂货铺“启发想像力”

Image caption 开店增强学生对商业运作的理解

纽卡斯尔四所小学盘下一处街角的店面，让小学生们自己经营。老师们希望这“招儿”能更好启发孩子们的创造力。

这个杂货铺里卖的货将大多是孩子们自己设计、自己制作的，而且这些“小老板”们还得亲自负责店面、和货品的宣传。

来自纽卡斯尔东区的这四所学校的小学生们将在周中的上午和周末全天，轮流负责经营打理店面和收银。

这个在圣诞节前开张的小店，首先卖起了各种圣诞卡、圣诞装饰物和礼品。但是，这些“小老板”们和他们的老师们的想法更雄心勃勃。

老师们希望通过把杂货铺经营作为孩子们课程表里的一项，不仅能鼓励孩子们亲手制作、和推销一些当季产品，而且更好地启发他们的想像力，并让同学们提升对商业经营方面知识的理解。

小店原本是家理发馆，它将在学期末歇业，并改造成为一个圣诞老人的小屋，由志愿者、和高年级的同学来经营。

小店一月份再次开张，并举办春天主题的产品销售，如植物、花籽、园艺用品、花盆，而且还出售文具和校服。

沃克盖特小学的校长贝利(Debi Bailey)说，在听到当地商界人士抱怨高中毕业生找不到工作是因为“没进入工作状态”后，他们萌生了这个想法。

她说，“虽然同学们毕业后的知识储备是足够的，但他们对企业运作毫无概念，而且也缺乏工作中需要的社会技能。”

贝利女士还认为，“这种尝试有可能是破解陷入失业圈的一剂妙方。”

（编译／责编：孙晨）