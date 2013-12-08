英国议会监督机构将为议员加薪11%

Image caption 英国议会机构机构建议英国议员加薪11%。

在本周英国议会监督机构公布关于议员薪金的最后建议之后，英国议员们的收入将上涨11%。

议员们的这次加薪将从2015年大选之后开始，年薪将升至7万4千英镑。

但预期，议会监督机构--独立议会标准局同时也会宣布减缩议员的退休金，以及减缩议员们离开议会时的安置补助费。

在独立议会标准局首次提出这一加薪的建议时，曾遭到英国所有的三个大党派的反对。

但是独立议会标准局不需要得到议会的同意，才能改变议员们的薪金标准。

议员们的这次加薪，预计会让英国的纳税人付出460万英镑。

不过独立议会标准局在建议涨薪的同时，也要求议员们自己缴纳更多为退休金所付的款数。

独立议会标准局还把原来的“最终年薪”退休金系统，改成了与其它公共服务部门相同的“平均职业生涯”系统。

将引发公众愤怒

英国首相府的一名发言人说，议员们的工资是独立议会标准局的负责范围，政府早先已经向该机构表达了不同意见。

政府明确表示，虽然独立议会标准局是由议会建立起的一个独立机构，但该机构在做关于议员收入问题的决定时，应该考虑到政府的态度。

这名发言人说，在目前的经济环境下，政府认为公共开支应该下降，而不是上升。

虽然保守党议员中有许多人支持年薪上涨，但保守党领袖卡梅伦首相表示，在其它方方面面都在紧缩的情况下，议员的工资不应该上涨。

英国纳税人协会的辛克莱说，政府呼吁各部门减缩，并表示无力为身处困境的家庭和小企业减税，在此当口提出为议员加薪，肯定会引起公众的愤怒。

（撰写：嵇伟 责编：尚清）

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