英国医生“揭丑”神探007

Image caption 邦德: 伏特加马提尼，要摇的，不要搅(shaken, not stirred)

英国医生对神探007詹姆士·邦德的惊人酒量做了研究后得出结论：他酗酒过度，不可能有小说和电影中表现出的充沛体力，脑力和性能力。

英国一些007粉丝医生用业余时间仔细阅读了作家伊恩·弗莱明14部邦德小说。

他们统计了邦德的每一天和每一次豪饮，结果发现，除了在监狱，医院和戒酒所中度过的36天，邦德在88天里共喝掉1150个酒精单位。

这相当于每周喝92个酒精单位，等于一天喝5个伏特加马提尼，高出政府建议英国男子最高饮酒量的4倍。

这些医生在《英国医学期刊》发表了他们的“研究结果”。

报告说，邦德过度饮酒，面临患上各种与酗酒有关的疾病和早死的危险。

“小说中表现的运作水平与一名饮酒如此多的人的体力，脑力甚至性能力运作水平不相符。”

“我们建议立即进一步诊察和治疗，将饮酒量降低到安全水平。”

邦德在几乎每部007电影中都有一句台词。在酒吧叫伏特加马提尼时，他总说：伏特加马提尼，要摇的，不要搅(shaken, not stirred)。

医生的研究报告说，这可能是因为酗酒引发的颤抖影响到他的手。

参与这项研究的医生希望，他们的研究结果能帮助增进对酗酒问题的关注。

但是这份报告显然也是为了过节，让大家轻松一下。

参与研究的医生表示，这是他们利用业余时间进行的钻研，没有影响白天的工作。

英国诺丁汉大学医院的医生帕特里克·戴维斯对BBC表示，“你不会想让这样一个人来解除一枚原子弹。”

“他（邦德）是极有魅力的美男子，女人都喜欢他，但这与一个酒鬼的生活极不相符，而他就是个酒鬼。”

他说，邦德应该被归纳为问题酗酒者中最严重的，极有可能伤害肝脏，早死而且阳痿。

（编译/责编：董乐）