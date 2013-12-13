哈里王子“南极徒步慈善行”成功抵南极

Image caption 哈里王子与队友抵达南极后庆祝

英国王位继承排行第四的哈里王子在周五（13日）偕同队友抵达南极。他们此行是为伤残军人筹款。

他们一行12人，包括来自英国、美国及英联邦的受伤致残军人。

“南极徒步慈善行”全长300公里，历时三周。队员需要拖着雪橇，在冰天雪地的南极地带前进。

哈里王子和四名队友于11月中旬乘飞机抵达南非的开普敦，其后飞往南极。

哈里王子曾经在阿富汗服役，担任军方直升机飞行员。

凸显成就

他说，此次参加“远征”是为了凸显那些受伤军人的需要，以及他们的成就。

此次慈善行本来带有竞赛成分，由参与的队伍互相竞逐，不过，由于恶劣天气与地面情况，比赛成分被取消。

此次慈善步行也为了筹款，供再培训受伤军人之用。

（编译/责编：顾垠）

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