哈里王子“南极徒步慈善行”成功抵南极
- 2013年 12月 13日
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英国王位继承排行第四的哈里王子在周五（13日）偕同队友抵达南极。他们此行是为伤残军人筹款。
他们一行12人，包括来自英国、美国及英联邦的受伤致残军人。
“南极徒步慈善行”全长300公里，历时三周。队员需要拖着雪橇，在冰天雪地的南极地带前进。
哈里王子和四名队友于11月中旬乘飞机抵达南非的开普敦，其后飞往南极。
哈里王子曾经在阿富汗服役，担任军方直升机飞行员。
凸显成就
他说，此次参加“远征”是为了凸显那些受伤军人的需要，以及他们的成就。
此次慈善行本来带有竞赛成分，由参与的队伍互相竞逐，不过，由于恶劣天气与地面情况，比赛成分被取消。
此次慈善步行也为了筹款，供再培训受伤军人之用。
（编译/责编：顾垠）
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