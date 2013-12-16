《阿拉伯的劳伦斯》男主角奥图尔去世

Image caption 奥图尔获奥斯卡奖八次提名而未获奖，最终于2003年获颁终生成就奖。

因在1962年的经典影片《阿拉伯的劳伦斯》中饰演男主角而一举成名的爱尔兰演员皮特·奥图尔（Peter O'Toole）去世，享年81岁。

奥图尔出生在爱尔兰，但在英格兰的利兹长大。

他的代理人说，因长期患病一直在伦敦的威灵顿医院接受治疗的奥图尔于上周六（12月14日）去世。

奥图尔的女儿凯特说，公众就此向奥图尔表达的真挚的爱与深情厚谊令她及其家人深为感动。

八次提名

除了《阿拉伯的劳伦斯》之外，奥图尔还出演过许多著名影片，其中包括由意大利著名导演贝托鲁奇执导的影片《末代皇帝》，奥图尔扮演溥仪的英国老师庄士敦。

奥图尔因其在多部影片中的卓越表演曾八次获得奥茨卡金像奖的提名，是获提名最多而未获奖的演员。

他最终在2003年获得奥斯卡终身成就荣誉奖。

在颁奖仪式上奥图尔自嘲说，做了那么多次伴娘，却从未上过花轿。

“影剧巨人”

奥图尔的代理人说，奥图尔是“一个最睿智的人，一个自身领域的巨人”。

电影评论家巴里·诺曼形容奥图尔是“一个真正的电影明星，有着巨大的个人魅力”。

英国首相卡梅伦对奥图尔的家人及亲友表示慰问，并说，奥图尔在他最喜爱的电影《阿拉伯的劳伦斯》中的演技惊世骇俗。

爱尔兰总统希金斯说，爱尔兰和全世界失去了一位电影界和戏剧界的巨人。

（撰稿：沙漠／责编：叶靖斯）