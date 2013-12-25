天公不作美 英国洪水停电伴圣诞

Image caption 许多居民被紧急疏散。

恶劣天气肆虐英格兰南部，数以万计的民众在洪水和电力供应中断的情况下度过圣诞节。

当局说，全英国有超过七万户居民在停电的情况下度过了今年的圣诞夜。而圣诞节一早，英格兰数千户家庭没有电力供应，其中多数都在英格兰南部。

萨里和多塞特两郡发出了洪水警告，许多当地居民需要救援人员连夜将他们从家中救出。

洪水引发萨里郡的洛尔河水位上涨，几处河段出现决堤。

环保机构警告说，肯特郡的麦德韦河水位继续上涨，未来三天都将面临洪水威胁。

当地警方说，一些住在危险河段的居民已被连夜疏散。

交通严重受阻

英国第二大机场盖特威克的供电站遭遇洪水侵袭，大批航班周二被迫停飞，导致旅客怨声载道。

一名旅客说，到处是一片混乱情景。他们等待了三个小时，得不到任何消息，也找不到任何人询问。最后来了三名武装警察，呼吁大家保持平静。

铁路也因恶劣气候受阻，多条线路无法正常运营。

铁路部门负责人说，自英格兰周一遭受暴风雨侵袭以来，铁路工作人员已经清理了掉落在轨道上的许多条电线和树枝。

（编译：沙漠/责编：伊人）