英国女王圣诞节致辞：三思慎行

Image caption 英国女王伊丽莎白二世发表的年度圣诞节致辞，在英国和英联邦都广受关注

英国女王伊丽莎白二世在传统年度圣诞节致辞中，回顾过去一年，强调反思的重要性。

在过去一年的大事中，女王提到她加冕60周年纪念活动，以及她的重孙子乔治小王子7月份诞生。

她回顾了英联邦的重要作用，期待2014年格拉斯哥英联邦运动会顺利举办。

女王说：“我们都需要在行与思之间做出平衡。在纷纭复杂之中，很容易忘记三思而后行。”

“婴儿降生”

女王说：“一个婴儿降生让每个人都有机会憧憬充满欢乐和希望的未来。”

在这段事先录制的讲话中，还包括一些乔治小王子今年10月份在克莱伦斯宫接受基督教洗礼的片断。

乔治小王子在他的父母威廉王子和剑桥公爵夫人凯特的陪伴下接受了洗礼。

圣诞节女王的传统致辞由女王亲自撰稿，这是她可以在英国政府没有提供意见的情况下公开发表个人看法为数不多的时机之一。

传统致辞

这篇讲话通常包括宗教精神、时政和她过去一年的经历感受。今年的讲话由BBC英国广播公司录制，圣诞节之际在英联邦各国播出。

今年的讲话在广播电视上播出后，也在视频网站Youtube上播出。

另外，英国坎特伯雷大主教、英格兰和威尔士的罗马天主教等基督教会的领导人也都在平安夜和圣诞节之际分别发表了圣诞致辞。

他们鼓励人们坚定信仰，关注英国的社会不公和贫富差距现象，关怀世界各地因为信仰遭遇压迫的基督教徒。

（编译：立行 /责编：顾垠）