外籍人士英格兰享用全民医疗将付费

Image caption 卫生部官员表示希望铲除滥用全民医疗保健体系的现象。

英国政府即将公布一系列措施，解决所谓“福利旅游”的难题。

英国卫生部表示，外籍人士在英格兰地区使用国家医疗保健服务NHS将按规定交费。

这些收费包括处方费（prescription fees），某些急诊费以及眼科和牙科医疗费。

但是，家庭医生和护士仍然提供免费门诊，而且急诊室不得拒收病人。

卫生部高级官员表示，他们希望铲除滥用全民医疗保健体系的现象。但是医学界领导人对政府的做法表示担忧。

目前，政府正在研究对外籍人士享用其他医疗服务也采取收费做法，其中包括家庭医生进行的小型手术以及家庭医生建议的理疗服务。

此外，政府还计划建立新的登记系统，以便对应该付费的外籍患者进行甄别和登记。

政府表示，这些改革措施将确保全民医疗保健服务(NHS)收回资金，并鼓励那些确实需要急诊的病人就诊。

卫生部次长贺维勋爵（Lord Howe）表示，“我们正在研究具体措施，并将在明年宣布具体计划，旨在铲除滥用NHS的现象。”

英国医学会（British Medical Association, BMA）表示担心，政府的这些建议将使医生花费更多时间填写表格，其行政费用将超过政府希望回收的资金。

在野工党影子卫生部长亨特勋爵（Lord Hunt）表示支持政府回收资金，但是他指责政府宣布的措施“华而不实”。

卫生部最新调查显示，如果实行对外籍人士收费，其中包括留学生和外来游客，NHS每年可以节省5亿英镑资金。

但是学术界认为，“医疗福利旅游”造成的损失被严重夸大了，其实这些成本在NHS总支出中所占的比例非常小。

政府提出的这些改革措施将在2014年3月出台。

政府先前已经宣布，在英国居住6个月到5年的非欧盟公民每年必须交付200英镑的医疗服务费用。

（编译/责编：路西）