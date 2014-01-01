英国迎来2014年元旦：看焰火闻果香
- 2014年 1月 1日
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在2014年元旦到来之际，英国各地数十万民众举行派对，在音乐和满天的烟花中迎来了新年。
在伦敦泰晤士河畔，当地居民和游客观赏了一场别具一格的新年焰火——人们不仅看到了美丽的焰火，而且还闻到了焰火中的果香。
在新年焰火施放期间，带有苹果、樱桃味道的雾气和带有桃味的“雪花”或“气泡”，飘落在5万多狂欢者的身上，观众在大饱眼福之时，也体验了嗅觉器官带给人们的愉悦。
五万多狂欢者的派对举办场地约有三个足球场那么大，那里的人们都可以闻到“雪花”的香味和感受到派对的热烈气氛。
泰晤士河两岸挤满了看烟花的10多万观众。对那些无法感受“雪花”香味的沿岸观众来说，他们得到了彩色发光腕圈和7种不同味道的糖果作为补偿。
伦敦市长鲍里斯·约翰逊说，观赏世界上最精彩的焰火表演，是庆祝2013年和迎接新年的最好方式。
约翰逊在新年致辞中说，“我们向2013年道别，过去的一年对于伦敦和整个国家来说是令人振奋和值得怀念的一年。”
“让我们继续努力并且共同确保伦敦这个伟大的城市在未来成就辉煌。”
在除夕夜晚上8时14分，苏格兰多个城市同时燃放烟花，标志着苏格兰的迎新年活动开始。
北爱尔兰首府贝尔法斯特市政厅的彩虹装饰亮灯，威尔士首府卡地夫也燃放了烟花。在爱丁堡，当地的街头庆祝活动吸引了8万居民参加。
（编译：萧尔 责编：伊人）