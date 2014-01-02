泄露JK罗琳笔名的律师被罚款一千英镑

Image caption 泄露这本《杜鹃在呼唤》的真正作者是JK罗琳的律师被罚1千英镑。

泄露《哈里波特》的作者JK罗琳是一本侦探小说真正作者的一名律师，因为违反隐私权被罚款一千英镑。

英国著名女作家JK罗琳去年4月用男性笔名罗伯特·加尔布雷斯（Robert Galbraith）出版了一本侦探小说《杜鹃在呼唤》（The Cuckoo's Calling）。

卢塞尔律师行的合伙人克里斯·戈塞奇律师是这一泄密事件的源头，他不仅被罚款，还受到英国律师监管局的一份书面训诫。

辜负信任

事件的起因先是戈塞奇律师把罗琳用笔名写《杜鹃在呼唤》的事告诉了自己妻子的好朋友朱迪斯·卡拉加丽。

卡拉加丽在和记者印迪·奈特用推特互换信息的时候透露了这件事，于是《星期日泰晤士报》去年7月对此作了报道。

罗琳在媒体公布这一消息后，立即对戈塞奇和卡拉加丽采取了法律行动。

在卢塞尔律师行公开道歉后，罗琳接受了道歉，也接受了该律师行用向慈善机构捐款的方式偿付的数量不小的赔偿。

英国律师监管局在书面训诫中说，戈塞奇律师向第三方泄露客户的机密信息，违反了该机构的多条原则规定和行为准则。

用笔名写侦探小说的事，罗琳只告诉过很少几个人，她说，她一直认为卢塞尔律师行是可以完全信任的。

所以去年7月她在一份声明中说，她对该律师行辜负了她的信任感到非常生气。

卢塞尔律师行辩护说，戈塞奇是在一次私人谈话中提到的这件事，他当时对谈话的对方盲目信任。

解放的体验

《杜鹃在呼唤》讲述的是一名退休老兵斯德莱克成为私家侦探的故事。

作者“罗伯特·加尔布雷斯”的这本处女作在《星期日泰晤士报》公布作者的真实身份之前，3个月中只卖出了1500本。

但在《星期日泰晤士报》的报道出来后的几小时内，据亚马逊网站报道，该书的销售量猛增5000，立即登上亚马逊网的畅销书排行榜。

罗琳在她自己的网站上写道，假装新手，使用笔名罗伯特·加尔布雷斯，让她有一种很解放的体验，没有炒作的写作感觉很好。

她还回答那些希望知道《杜鹃在呼唤》是否有续集的读者说：“罗伯特·加尔布雷斯的确有写续集的打算，但仍然希望保持低调。”

（编译：嵇伟 责编：高毅）