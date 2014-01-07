英国富商杀害怀孕华裔妻子被判终身监禁

Image caption 伦敦法庭裁定罗伯特·埃凯雷谋杀了他的妻子曹丽华

英国中央刑事法庭（Old Bailey）周二以谋杀罪判处伦敦一名富商终身监禁。这名富商被控7年前杀害了他的华裔妻子曹丽华（Lihua Cao）。

法庭说，现年38岁的富商罗伯特·埃凯雷（Robert Ekaireb）在2006年10月的一次争吵后杀害了已怀孕4个月的妻子曹丽华。

不过被害者的尸体至今没有找到。

埃凯雷是伦敦的一名地产商，他拥有的财产估计价值6千5百万英镑。根据判决，埃凯雷至少要在狱中服刑22年。

法庭还要求他支付超过1千2百万英镑的法庭费用。

法官在宣布判决时说，“你谋杀了一位怀孕的妻子，因此你等于是结束了两个人的生命”。

被害者

埃凯雷的妻子曹丽华来自中国，英文名为丽莎。她于2002年离开中国，在2006年之前一直在都柏林做饭店女招待和性感舞女并在那里结识了埃凯雷。

她后来搬到伦敦同埃凯雷结婚。

警方称2006年8月，埃凯雷曾因殴打其怀孕的妻子和持刀被逮捕。埃凯雷受到起诉，但后来曹丽华撤回了殴打的指控。

警方还称，埃凯雷在2006年订了一台测谎器，他可能一直怀疑妻子背着他仍在做性感舞女。

曹丽华最后一次同在丹麦的兄弟联系是在2006年10月。

曹丽华在中国的亲属2007年2月向英国警方报警，称其失踪。

（编译/责编：李莉）