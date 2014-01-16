调查称部分英国大学招生指南“误导”学生

图片版权 uni Image caption 调查质疑一些大学的招生材料

英国一项调查发现，一些大学的招生材料并不一定就反映真实情况。

这份由前教育心理学家兼诺丁汉郡当地政府官员约翰·布拉德利撰写的调查报告基于英国任意选择的八所大学2013年的大学本科生的招生指南（prospectus)。

这份报告共举出了22个有误导成分的例子，其中包括九种不同的误导类别。

在一个例子中，某大学的招生指南告诉应召的本科生说，某院系的教学评级为“优异”，但根据的其实是1994年的数据。

在另一个例子里，某学校说，它的各院系在2008年的研究评估中名列全英国前10名，但实际上这个学校只有14个这样的院系。

这份报告并没有公布有关大学的名字，因为作者认为这种情况在教育行业普遍存在，光批评这几所大学不公平。

研究报告在总结的时候解释了为什么对大学而言，所需的标准要高于一般的商品推销标准。

报告说，大学提供的是昂贵的“产品”，但是，“购买者”不能事前予以测试评估。

报告同时建议应该推行一种在大学之间互相检查招生材料的办法。

有论者说，这份报告的立论根据是正确的，不过，其中提出的一些评价标准有过高之嫌。

（编译：立行 责编：顾垠）