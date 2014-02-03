英国2013年做整容的人数急剧上升

图片版权 spl Image caption 英国去年整容手术数量急剧上升，最受欢迎的是隆胸和抽脂等。

根据英国美容整形外科协会的数据，英国的美容整形大受欢迎，整容手术数量急剧上升。

仅去年一年，英国的隆鼻、面部拉皮和隆胸手术都比前一年增加了10%。

而增长最大的是抽脂手术，2013年做这一手术的人数比前一年上升了41%。

英国美容整形外科协会说，这是自2008年全球金融危机开始以来，做整容手术人数最多的一年。

2013年在英国做整容的总人次为50,122，同比增长17%，其中最受欢迎的手术为：隆胸、割双眼皮、面部和颈部拉皮、乳房缩小术、隆鼻和抽脂等。

其中隆胸在女性整容手术中占最大比例，而隆鼻则是男性做整容术的首选。

整形外科医生兼顾问格罗夫说，英国的经济正在强劲恢复，而英国人也非常注重自己外表给他人的印象，所以导致整容手术如此受欢迎。

格罗夫医生还说，无论是来做隆胸术还是来做恢复青春的拉皮手术，人们现在选择已经成熟的整容手术，而不是那种听起来很神奇，但不能达到承诺目的的快速整容法。

此前使用不合标准的PIP硅胶隆胸，导致不良反应甚至体内泄漏等事故，严重影响了美容整形行业的名声。

今年1月英国政府出台了新法规，设立新的体系，记录在英格兰所做的所有乳房填充手术的细节，还将规范所有隆胸术广告。

英国的美容整形行业在2005年价值7.5亿英镑，2010年达到23亿英镑，预期在2015年将增长到36亿英镑。

（编译：嵇伟/ 责编：尚清）