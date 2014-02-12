苏格兰若独立 英可能“拒绝货币联盟”

图片版权 Image caption 货币联盟是苏格兰公投的主要议题之一

BBC得到的政府消息来源说，英国财政大臣奥斯本可能会宣布，苏格兰如果独立，不会与苏格兰组成货币联盟。

此前，英国首相卡梅伦表示，财相奥斯本本周晚些时候会正式表明联合政府对货币联盟的立场。

苏格兰政府说，如果独立公投通过的话，希望能留在货币联盟里继续使用英镑。

苏格兰首席副部长尼克拉·斯图尔金（Nicola Sturgeon）表示，货币联盟不是要让英格兰承受全英国的债务。

她说，英国联合政府对此的立场未经过详细检验，目的是要“威胁恐吓”苏格兰。

独立公投

苏格兰将在9月18日举行公民投票，决定“苏格兰是否应该成为一个独立国家？”

但是苏格兰公投如果通过独立的话，应该使用什么货币至今仍没有定论。

如果英国联合政府正式拒绝和独立后的苏格兰组成货币联盟，将对正在争取民众支持独立的苏格兰政府施加巨大的压力。

截至目前为止，奥斯本对货币联盟的态度一直是“可能性不高” ，但并未正式拒绝。

卡梅伦则表示，很难证明苏格兰独立后和英国组成货币联盟的正当性。

“虚张声势”

但是苏格兰首席副部长斯图尔金说，卡梅伦一边表示希望苏格兰人留在英国，另一方面又不让苏格兰人继续使用英镑。

“如果英国政府拒绝和独立后的苏格兰组成货币联盟，那么他们将与苏格兰大多数民意向左，也会与英格兰大多数民意向左。”

“拒绝货币联盟会让他们自己的生意损失上亿英镑，造成巨大的财政漏洞，他们就必须自己承受英国所有债务。”

她说，“这是在虚张声势，不论英国政府现在说什么，一旦苏格兰通过独立公投，实际上做的会是另外一套。”

（编译：友义 责编：路西）