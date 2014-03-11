英国争议性工运强人心脏病突发猝死

Image caption 英国铁路、海运和运输工会秘书长鲍勃·克罗多次成功领导伦敦地铁大罢工。

因多次成功领导大罢工、致使伦敦公交系统全面瘫痪而知名的52岁英国工运领导人鲍勃·克罗11日心脏病突发猝死。

消息传来，克罗生前的支持者和反对者均纷纷表示哀悼。

这位1961年出生于伦敦东城贫困劳动阶级家庭的工运领袖，一向以敢说、敢干闻名。

他自从2002年接任英国铁路、海运和运输工会秘书长一职后，多次成功领导大罢工。

在闻知他的死讯后，即使生前的“对手”也纷纷致电悼念。

工运斗士

平时对克罗一直持批评意见的英国首相卡梅伦第一时间唁电克罗家人。

联合政府副首相、自民党党魁克莱格赞许克罗是“斗士和一方力量”。

长期因公交罢工而与克罗针锋相对的伦敦市长约翰逊也评论已故对手是一位“不遗余力地为工会会员利益而战斗”的人。

克罗16岁便开始在伦敦地铁就业，最初是道路维修工。

他20岁时成为当时全国铁路工人工会的地方代表，以致最终在1990年代成为全国工运领袖。

他上个月刚刚领导了最新一次伦敦地铁大罢工，导致伦敦公共交通系统连日瘫痪。

很多伦敦居民在听说克罗死亡消息后表示，尽管他领导的罢工给人们带来很多不便，但仍然认为他是一位忠于自己理念的正直人。

（编译：晧宇 责编：李莉）