英国财相奥斯本重提“全民就业”目标

Image caption 奥斯本认为工党通过政府举债投资创造就业机会的主张非长久之计

英国财相奥斯本在最新的一次政策性讲话中再次推出曾长期被保守党放弃的“全民就业”目标； 奥斯本承诺将继续通过减税和削减福利来推动经济良性发展。

奥斯本说，高失业率让社会付出巨大代价，而不断通过政府举债投资所产生一些“人造”工作机会也非长久之计。

英国财相是在英格兰东南的东萨郡（Essex）视察当地公司企业后发表上述政策性讲话的。

此前，追求“全民就业”一直是倾向社会主义的工党的传统主张；工党长期提出的口号之一是为民众提供“就业保证”。

保守党则在1980年代萨切尔夫人执政期间一度放弃了“全民就业”的诉求。

奥斯本财相在最新讲话中还表示，工党过去不断通过政府举债投资行为为民众提供的所谓“就业保证”是要注定失败的，因为为保证就业率而不断举债，最终造成的是不断降低的投资效率，不断攀升的公共负债和不断增加的税收负担，使经济难免陷入恶性循环。

全民就业定义

最初推出英国战后福利社会构想的威廉·贝弗里奇爵士当时认为，如果一个国家的失业率低于3%，就应可被认为实现了全民就业。

也有其他一些经济学人认为，只要失业率浮动在5%到6%上下，那么就可认为是全民就业。

英国在二战之后一度出现过失业率低于1%的情况。 1955年7月间的统计显示，英国失业人口仅为21.58万，低于当年工作年龄人口的1%。

目前英国的失业率在7.2%左右。

奥斯本财相在被问及他认为全民就业应该如何定义时，没有做出具体答复。

BBC政治事务编辑罗宾逊认为，奥斯本财相再次推出“全民就业”目标的目的是为英国民众指出金融危机后的英国经济发展的新方向。

也有分析人士指出，奥斯本不断强调为工商企业和纳税人减轻税务负担，也是为2015年大选作准备，使得民众能更好地认清保守党与工党在治国理念上的区别。

左翼社团和一些工会组织一方面表示欢迎奥斯本重新推出“全民就业”目标的做法，另一方也指出，如果继续削减福利让底层劳动者在贫困中挣扎，那样的“全民就业”也意义不大。

（编译：晧宇 责编：罗玲）