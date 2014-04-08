布里斯托艺术家创造的城市手绘地图

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艺术家加雷斯·伍德在2012年搬到英格兰城市布里斯托居住，并且开始从事手绘该市地图的工作。

加雷斯·伍德现在已经接近完成用黑墨水在白版上绘制的复杂的两色地图。

他说，他希望他的手绘地图能与观众在个人层面上有所交流。

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加雷斯·伍德用大约3年的时间，花了500多小时在手绘地图上，他说他的灵感来自在城里散步时与当地居民的交谈。

这幅手绘地图包括布里斯托的一些著名地标，比如克利夫顿吊桥等。

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这位33岁的艺术家说，他从孩提时代起就喜欢探险，而从地图上看到的东西，并不能完全反映它们的实际情况。

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加雷斯·伍德为他所称的“个人地图”或者“心理地理学”不断进行探索。

他说，从事这一手绘布里斯托地图的工作并不一直是肉体的动作，很多时候是情绪和感觉。

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加雷斯·伍德希望把他的手绘地图变成一个作者与观者间双向交流的形式，他让地图上的一个飞越城市的热气球内部“空白”。

他说，布里斯托属于这里的每一个居民，他向市民寻找这个热气球里面应该是什么的答案。

他用一个萨克斯管和以现场爵士乐表演著名的老公爵酒吧旁的维多利亚街灯，来描述布里斯托的港口和老城。

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加雷斯·伍德目前的职业是视频和电影制片人，他的手绘地图将于今年5月31日在斯托克斯克罗夫特的It's All 2 Much画廊展出。

（编译：嵇伟 责编：横路）