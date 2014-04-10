英国大学的国际学生运动获广泛支持

Image caption We Are International运动吸引越来越多学生和机构的关注

英国谢菲尔德大学（University of Sheffield）主导、强调国际学生重要性的“We Are International” 计划获得第100家机构的支持。

这些机构包括剑桥大学（University of Cambridge）、卡迪夫大学（Cardiff University）、圣安德鲁斯大学（University of St Andrews）等英国高校及教育机构和一些国际组织。

“We Are International” 计划由谢菲尔德大学校长伯内特爵士（Vice-Chancellor Sir Keith Burnett）与该校学联联合发起。

法尔茅斯大学（Falmouth University）是正式支持这一项目的第100家机构。

这一运动还得到来自英国国会跨党派的支持、与英国文化协会（British Council）以及英国国际学生委员会（UK Council for International Students）开展合作，并积极与英国内政部（Home Office）和内阁办公室（Cabinet Office）建立联系，着重强调英国非常欢迎有才华的国际学生。

就在上周，英国高等教育拨款委员会（HEFCE）公布的数据显示，欧盟以外学生申请英国大学的人数30年来首次有所下跌。

最近几年，英国各大学以及学生组织认为学生签证问题堪忧，一些人对于海外学生被计入“净入境移民”（net immigration）人数的统计方式深感不满。

谢菲尔德大学校长伯内特爵士表示，该校确信，国际学生不是、也不应该被划分为移民之列。

“海外学生对英国教育的质量、研究以及我们的社群来说非常重要，他们是创新者和朋友”，他说。

作为“We Are International”运动的一部分，谢菲尔德大学筹拍了两部视频短片，分别记录中国学生和印度学生在本国申请英国签证的过程。

其中，与中国有关的短片前不久在英国国会下议院举行了首映活动，由谢菲尔德中心选区国会议员保罗·布鲁姆菲尔德（Paul Blomfield）主持，英国政府移民次长（Immigration Minister）詹姆斯·布罗肯希尔（James Brokenshire）出席并发表讲话。

谢菲尔德大学学联国际学生官员阿历克斯·科纳特（Alex Kohnert）表示：“当海外学生来到英国，我们与来自世界各地的人成为朋友，实际上改变了很多人的人生，他们回到本国之后就会改变那些国家的方向”。

为了表现各国学生之间深厚的友谊，谢菲尔德大学学生还发起了“stand by me selfie”（“在一起”自拍）。

学生、教职员工、毕业生纷纷上传自拍照片，并配以友谊状况的说明。这一运动正在英国各大学的校园中火速流行。

（编译：高志强，责编：横路）