伦敦发廊开"金正恩头"玩笑 引来朝官员

图片版权 BBC World Service Image caption 伦敦西区一家发廊的这个理发招贴吸引了不少游客。

伦敦西区伊林（Ealing）的一家发廊拿“金正恩头”当理发招贴，下书“头发特别糟糕的一天”，结果引来朝鲜外交官登门造访投诉。

朝鲜官员到这家发廊要求见发廊经理，质问发廊为什么用他们的领袖像当理发招贴，并要求把招贴撤下。

发廊经理对朝鲜官员说“这里不是朝鲜，这里是英格兰。我们是在一个民主的国家。请你们出去！”

发廊的一位理发师说，经理叫这些朝鲜官员离开并向警方报告。

伦敦警方说，朝鲜使馆事后也联系了警方。

发廊说，招贴海报是为了宣传发廊4月份推出的一项男子理发优惠活动。正好最近有新闻说朝鲜男子只能剪一个发型，于是招贴就诙谐了一番。

发廊的“金正恩头”招贴4月9号刚挂出去，但不成想朝鲜使馆离发廊只有10分钟的路程，招贴挂出去的第二天就招来了朝鲜官员。

不过发廊说，自那次朝鲜官员的造访之后，他们再也没有过任何麻烦。发廊的招贴海报现在成了吸引游客的一景。

发廊的理发师对BBC说，许多顾客觉得招贴海报十分好笑，还有人专门到店里来赞扬这个海报，不过至今还没有人要求理个“金正恩头”。

编译/责编：李莉