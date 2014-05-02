北爱警方获准延长新芬党亚当斯拘留时限

图片版权 AFP Getty Image caption 亚当斯否认与凶案有任何关联。

英国北爱尔兰警方周五（5月2日）晚间获准，将新芬党领袖亚当斯的拘留时间延长48小时。

此前，北爱第一副部长麦吉尼斯表示，警方正在争取延长拘留新芬党领袖亚当斯的时间。

65岁的亚当斯否认有关他涉及1972年麦克康韦尔绑架和谋杀的指控。

亚当斯本周三（4月30日）主动到北爱警察局去澄清事实，此后一直受到警方的侦讯。

“政治动机”

麦吉尼斯在记者会上说，“我昨天说，逮捕亚当斯的时机是出于政治目的。”

“今年北爱警方决定争取延长拘留时限，证明了我昨天的观点。”

同样属于新芬党的麦吉尼斯对亚当斯遭到警方拘留问话表示气愤。

他说，如果亚当斯受到警方公正对待，新芬党就会继续支持北爱警方的工作，否则新芬党将会重新考虑局势。

绑架谋杀案

42年前，37岁女子麦克康韦尔被爱尔兰共和军绑架并遭处决，身后留下10个孩子。

爱尔兰共和军怀疑麦克康韦尔是告密者。她在自己的孩子面前被绑架。

她的尸体直到2003年才在一处海滩被人发现。

英国首相卡梅伦周五早些时候与新芬党的麦克吉尼斯就亚当斯的被捕进行了谈话。

卡梅伦重申了这个事件交由警方处理，不会有政治干预。

（编译/责编：友义）