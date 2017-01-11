美军10架F35战机飞往日本应对中俄朝

图片版权 Getty Images Image caption F-35不易被敌方雷达捕捉，还具备能探知弹道导弹发射的高性能雷达。

美国海军陆战队宣布，将被部署在美军岩国基地的10架F-35隐形战机已于9日从美国西部的亚利桑那州海军陆战队基地出发前往岩国。

共同社报道，预计这批战机将经由阿拉斯加州的基地在数天内抵达岩国。

海军陆战队版的F-35是FA-18战斗攻击机和AV-8鹞式攻击机的后续机型，这将是其首次部署在美国以外地区。

预计今年下半年还将在岩国增加6架，部署总数将达到16架。

美军称部署最尖端装备是其重视亚洲战略的举措之一。

F-35不易被敌方雷达捕捉，还具备能探知弹道导弹发射的高性能雷达。

由于F-35能够垂直起降，预计将作为今秋部署在美海军佐世保基地的"黄蜂"号两栖攻击舰的舰载机使用。

美国海军陆战队的有关人士透露，部署在岩国基地的部分F35战机将由部署在冲绳的第31海军陆战队远征军行使指挥权，并开展相应训练。