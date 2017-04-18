中国造卡车载朝鲜导弹 制裁朝鲜难？

2017年4月18日

图像来源，Reuters 图像加注文字， 观察人士发现，在朝鲜官方发布的上周末大阅兵照片上，搭载导弹的大型卡车为中国制造。中国方面予以回应。

观察人士发现，在朝鲜官方发布的上周末大阅兵照片上，搭载导弹的大型卡车为中国制造。中国方面予以回应。

中国的官方和有关公司均表示，中朝间"保持着正常经贸往来"。该情况凸现国际社会通过经济制裁遏制朝鲜核和导弹开发并非易事。

朝鲜官方公布的上周六阅兵首次展示6枚"北极星"（Pukkuksong）潜射弹道导弹（SLBM）及两枚新型洲际弹道导弹（ICBM）都是用中国制造的重型卡车拉载。

照片清楚显示了导弹载重车上有"中国重型汽车集团"（Sinotruk，简称中国重汽）的商标。

另外，还有照片显示朝鲜有的军车上的轮胎是总部在山东威海的中国三角集团制造的轮胎。

去年朝鲜展示新型机动火炮系统时，也是使用中国重汽豪沃（Sinotruk HOWO）的载重车。

重新组装？转手倒卖？

重汽一名销售经理回应路透社就此的询问表示，他不知道朝鲜今年阅兵使用了该公司生产的卡车。他说："就我所知，自从去年我们就没有对朝鲜市场做任何生意，而朝鲜从来也不是我们生意的重点。"

你的器材不支持播放多媒体材料 视频加注文字， 朝鲜外务省副相韩成烈近日接受了BBC的专访。他针对朝鲜导弹试射及美国可能采取的军事行动作出了回应。

他说："这可能是朝鲜重新组装了以前购买的汽车部件。"

自从2006年起，联合国制裁朝鲜的决议禁止向朝鲜出口可以军民"两用"的设备或车辆，但有关的控制不够严格，也难以追踪。

比如过去朝鲜官媒宣传该国建设事业或矿山开发业时，曾发布过有中国重汽卡车底盘和驾驶室的照片。

联合国就有关情况做出过调查称，中国卖方在出售给朝鲜车辆的交易中，包括了这种车只能民用的"明确条款"。

图像来源，Reuters 图像加注文字， 朝鲜制造业落后，需大量进口中国产品。

联合国的有关调查报告说，朝鲜林业部2010年在给中国的一份声明中表示，购买有关车辆的目的是运输木材。

另外，中国三角集团的出口部门的官员称，不知道该集团制造的轮胎被用于朝鲜阅兵车。"有可能这些轮胎是从别的地方转手卖给朝鲜的。"

中国外交部发言人陆慷在被问及有关问题时说："中国和朝鲜两个邻国保持着正常交往，包括一些正常的经贸往来。同时，作为联合国成员国、作为安理会常任理事国，中国一向严格履行自己的国际义务，包括根据安理会决议所承担的国际义务。有关各方也必须清楚，除了安理会确定的一些义务外，对于任何其他单方面的制裁措施，中方原则上都是反对的，必须划清这个界限。"

中国从去年开始加强了对联合国制裁朝核决议的执行力度，包括宣布暂停进口朝鲜煤炭，查处有违反联合国制裁之嫌的中朝贸易及相关人员。

特别是美国总统特朗普和中国领导人习近平会晤后，中国在朝鲜问题上进一步加强了和美国的协调沟通。