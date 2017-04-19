特朗普签署行政令收紧H-1B签证计划

2017年4月19日

图像来源，Getty Images 图像加注文字， 今年H-1B签证申请人数下降至199,000人。

美国总统唐纳德·特朗普已经签署行政令，对在高技术岗位就业的外国工人发放签证的临时签证计划进行检讨。

该命令指示各机构执行政府规定，排除外国承包商对政府项目的投标。

特朗普是在视察工具制造商实耐宝总部所在地威斯康星州时签署了这个所谓的"买美国货、雇美国人"的行政令。

该行政令实现了竞选期间作出的"美国第一"的主要承诺。

“买美国货、雇美国人"的行政令

不过，该行政令并不会终结H-1B签证计划。

根据行政令，特朗普将指示国务院、司法部、国土安全部和劳工部门，对允许美国雇主让外国工人填补美国就业机会的相关签证计划提出修改。

特朗普在威斯康星州基诺沙的实耐宝总部表示，通过这一行动，美国向世界发出了一个强有力的信号，那就是美国政府"要保卫本国工人和本国就业岗位，并最终实现美国优先"。

BBC驻华盛顿记者加里•奥多诺霍（Gary O'Donoghue）说，特朗普的夫人梅拉尼娅早年在纽约当模特时曾用过H-1B签证。

分析: BBC新闻网记者萨米尔·哈希米发自印度德里

在公开场合，印度的信息技术公司现在装出若无其事的样子。印度最大的IT公司——塔塔咨询服务公司的老板表示，目前在美国的这个话题是由"情绪"所驱动。

但他们有信心认为，与特朗普政府进行更多"接触"将有助于缓和他们对H-1B签证的态度。 但私下里，大多数印度IT公司的管理层都承认，他们对此很担心。

他们认为，特朗普总统要求把工作带回美国的想法是认真的。 美国工作签证申请过程的任何变化对印度价值1500亿美元的IT服务行业来说，都是个坏消息。

去年，IT服务行业产生了648亿美元的收入。 如果美国被迫从本土招聘员工，此举将导致更高的成本，而且从长远来看，将会影响其盈利能力。

特朗普政府两位高级官员表示，政府的目标是确保向最有资格或工资最高的申请人提供这种签证。

美国国务院、司法部、国土安全部和劳工部等四个部门随后将把调查结果提交给商务部长威尔伯·罗斯，并在220天内发布报告。

去年，迪斯尼公司被控利用H-1B签证计划将美国技术工人裁员，而这些美国技术工人曾被迫训练外国工人。

收紧H-1B签证

美国政府通过H-1B签证计划每年允许85,000名移民，但这是为在"特殊岗位"的外国人保留的，并被技术行业广泛使用。

此外，美国政府每年都会透过抽签移民计划颁发65,000个签证，并随机向研究生分发20,000个签证。

近年来，由于该计划的签证申请人数众多，有关方面不堪重负。

不过，据美国公民和移民服务局的数字显示，今年申请人数下降至199,000人，低于2016年的236,000人。

图像来源，AFP 图像加注文字， 美国H-1B签证允许技术熟练的外国人在美国工作，他们主要是技术工人 。

特朗普政府高级官员在星期一表示，H-1B签证应被授予拥有较高技能的工人，但实际上往往被给予技能较低的雇员，他们的工资甚至低于他们所要替代员工的工资。

這位官员补充说，根据特朗普新签署的行政令，H-1B签证将不再成为美国公司取代本土工人的廉价方式。

技术公司认为H-1B签证计划是用来招聘顶尖人才的，但是一些H-1B签证也被外包公司用来引进外国劳工。批评人士认为此举令美国失业者处于不利地位，该签证计划填补的也是较低层次的信息技术工人的工作。

印度国民是美国每年发放的H-1B签证的最大受益群体。

据路透社对美国劳工部档案的分析，有超过15％的Facebook美国员工去年使用了临时工作签证。

该行政令还将重点审查自由贸易协定中的豁免条款，以及是否允许外国企业在全球政府采购市场上损害美国公司。