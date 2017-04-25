朝鲜演习炮战 美核潜艇抵韩威慑几何？

图片版权 Reuters Image caption "密西根"号核潜艇长170.6米，宽12.8米，排水量19000吨，是世界最大潜艇之一。潜艇载有核导弹，是美国的战略核威慑力量。

朝鲜危机升温，隶属美国海军第七舰队的“密西根”号核潜艇（USS Michigan）抵达韩国，预计将与“卡尔‧文森”号（USS Carl Vinson）航空母舰战斗群会合。

朝鲜周二（4月25日）迎来建军85周年。在4月15日建国元首金日成105岁诞辰时，朝鲜举行展现军力及新型武器的大型阅兵典礼做为庆祝，4 月16日试射火箭但以失败收场。因此建军节是否会有类似的军事行动也备受关注。

韩国媒体报道，朝鲜在建军节这天，在元山市进行炮兵演习。

“密西根”号是什么潜艇？

“密西根”号核潜艇长170.6米，宽12.8米，排水量19000吨，是世界最大潜艇之一。潜艇载有核导弹，是美国的战略核威慑力量。

图片版权 Reuters Image caption 朝鲜4月25日庆祝建军节。

“密西根”号是美国海军4艘经改装的"俄亥俄"级弹道导弹核潜艇之一，配备154枚射程超过2000公里的潜射战斧巡航导弹、60名能执行特殊任务的特种部队成员以及数艘迷你潜艇。

韩联社援引韩国政府有关人的话称，前往朝鲜半岛的美国核动力航母“卡尔‧文森”号将于26、27日进入朝鲜半岛东部海域，并将在本周末与韩国海军举行高强度联合训练。

但是“密西根”号将不会参加联合军演，但它在该地区的出现意在向平壤传递强烈信号。

此外，美国军方日前还宣布，将会于4月26日试射无弹头的洲际弹道导弹，并称该试验是为确保导弹的准确度及可靠度。

“卡尔‧文森”号先前因为没有直接开往朝鲜半岛而引发关注，美国海军官方表示，现在“卡尔‧文森”号已经朝部署方向前进。

朝鲜对于美国派出“卡尔‧文森”号感到愤怒，威胁将击沉“卡尔‧文森”号，并扬言对美国发动“先发制人的大规模攻击”。

美国继续施压

美国和朝鲜的紧张情势在双方互相放话之下升高。美国总统特朗普周一（4月24日）接见联合国安理会大使时，称朝鲜对世界来说是“真正的威胁”，并且表示现况是“令人难以接受的”。特朗普表示，联合国安理会应该准备对朝鲜进行新一波制裁，做为朝鲜近日核子试验的回应。

在此同时，整个美国参议院都被要求出席将在周三于白宫举行的，关于朝鲜情势的简报，这是以往少见的会议。

特朗普周一与德国总理默克尔通电话讨论朝鲜问题。

特朗普本月稍早接受电视访问时表示，美国拥有的潜舰“非常有力、远远比战斗机的武力高。”

中国如何应对朝核问题？

图片版权 Reuters Image caption 特朗普和习近平美国时间4月7日在佛罗里达棕榈滩的海湖庄园首次见面。之后4月12日及4月24日都通了电话。

中国则对朝鲜核问题则一贯冷静以对。中国国家主席习近平与特朗普周一（4月24日）通电话，就朝鲜半岛情势交换意见。习近平重申中国会坚守联合国安理会的决议。

习近平表示中国愿意与美国及其他国家一起，为朝鲜半岛及区域和平共同努力，实现朝鲜半岛无核化的目标。这是四月初“习特会”后，中美领导人第二次就朝鲜半岛情势通电话。

中国外交部长王毅周日表示，这一段时间关于朝鲜半岛示威对抗的言行已经够多，应该要“发出和平理性的声音”。

王毅表示，中国并不是解决朝鲜核问题的关键，但本着对区域和平负责任的态度，中国一直在为恢复和谈努力。

图片版权 AFP Image caption 隶属美国海军第七舰队的"密西根"号核潜艇（USS Michigan）抵达韩国釜山。

分析：BBC记者埃文斯（Stephen Evans） 发自首尔

朝鲜危机在各方面都更进一步。

美国潜艇停靠韩国港口原本是例行事件，但在如今气氛紧张的时刻，更显示出重要性。

朝鲜仍不理睬其他国家，并警告包括中国在内的国家，要是他们帮助美国，将会有＂毁灭性＂的后果。

来自韩国、美国及日本的特使正在日本东京商讨朝鲜问题。

但这仍要取决于美国总统特朗普是否拒绝他的上任总统奥巴马给的建议。该建议称如果攻击朝鲜，将会使韩国受到袭击，一名专家表示，袭击的第一日就会造成数万人死亡。

可能的情况会是，特朗普认为朝鲜发展核武器的代价可能是最终让美国处于战争危机。但目前情况仍未明朗。

周末朝鲜半岛将有军演？

图片版权 US DEPARTMENT OF DEFENSE Image caption 美军航空母舰"卡尔‧文森"号

刚结束与日本自卫队联合演习的“卡尔‧文森”号航空母舰战斗群预计在26日或27日抵达朝鲜半岛东部海域。

根据韩联社报道，韩国政府消息人士称“卡尔‧文森”号航空母舰战斗群将在本周末与韩国海军举行高强度联合军事演习。

“卡尔‧文森”号航空母舰战斗群上周末在西太平洋靠近朝鲜半岛的水域与两艘日本军舰进行演习。这项演习是要展现日本与美国之间团结对抗朝鲜核问题的意向。

做为航空母舰战斗群的一员，当天预计驶入釜山港的密西根号潜舰则没有与韩国举行联合军演的计画。