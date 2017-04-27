特朗普“百日新政” 世界发生七大改变

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特朗普这位"门外汉"入主白宫迎来第100天，短短百日，国际舞台上有跌宕、有奇变，看点真不少。

这里，我们从亚洲安全、美俄关系、自由贸易、北约盟友、军事干预、气候变化、伊朗核计划七个方面审视世界形势以及美国和世界关系发生的变化。

一、亚洲紧张持续升温

特朗普就任总统以来，亚洲安全问题一个接一个。

就职典礼之前，特朗普的台湾言论曾经震惊中国；不仅如此，他的国务卿蒂勒森还说，要阻止中国进入南海人造岛。中国官方媒体愤怒驳斥、并发出"军事冲突"警告。

特朗普还说，日本和韩国对美国依赖过重，最好应该有自己的核弹。

另外亚洲还有一个"老大难"的问题国家：朝鲜。朝鲜一直在开发核武器和导弹，而且水平似乎越来越高。

遏制朝鲜野心的任务现在摆到了特朗普面前，之前历任美国总统都曾尽量回避。

奥巴马任期内，美国的朝鲜政策被称为"战略耐心"—用制裁压制朝鲜，劝说其他国家、特别是中国一起行动；然后：等，直到朝鲜放弃。

但是，特朗普的副手彭斯说，美国"战略耐心的时代结束了。"

白宫表示，"所有的选项都摆在桌面上"；特朗普宣布将"无敌舰队"派往朝鲜半岛海域。美国发出可能采取军事行动的信号。

平壤的反应是大无畏的，警告要"每星期试射导弹"、"全面开战"。

图片版权 AFP Image caption 特朗普还要继续想办法解决朝鲜这个老大难问题

不过，仅10天之后，局势变得更加难解：特朗普说他派往朝鲜半岛的美国航母打击群其实正在驶向反方向。

尽管白宫后来澄清舰队所在位置、坚持说它仍将前往既定目的地，特朗普却将焦点转向向中国施加压力。特朗普发推特说：中国是朝鲜的"经济生命线"，尽管不容易，但是如果中国希望解决朝鲜问题的话，他们一定会的。

特朗普的下步举措现在不得而知。但是，当世界上最难预料的国家遇到美国历史上最难预料的一位总统，我们可以预料的是，今后几年，朝鲜在国际政治版图上的将继续是个热点、而且还可能继续升温。

二、美俄关系更加复杂

在竞选过程中，特朗普曾经赞扬俄国总统普京是强大的领袖，他盼望着双方能有良好关系。后来，这都改变了。

美国情报部门判定，俄国（黑客）曾在美国大选中侵入民主党电邮账号。特朗普最终也认可了这个结论。

再往后，未经证实的爆料称，俄国手中掌握着特朗普的黑材料。这个问题很棘手，但特朗普很不屑，说那都是"假新闻"。

不过，与俄国的关系依然继续困扰特朗普。在他就职典礼前不久，国家安全顾问弗林因为与俄国驻华大使通话的丑闻突然辞职。

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普和普京的关系开始并不和谐

特朗普说，他希望一开始就信任普京，但他警告"可能根本持续不了太久。"

看起来，这还真是没持续太久。叙利亚政府军被指使用化学武器之后，美俄关系急转直下。俄国长期支持叙利亚总统阿萨德。

特朗普后来说，美国和俄国关系"或许到了最低点"，如果能改善那就"太棒了"，但是他警告，（事实）"可能恰好相反"。

三、北约走出白宫冷宫

特朗普对北大西洋公约组织（北约，NATO）批判有加。北约是过去60多年来美国外交政策的一块基石。

特朗普批评北约过时，应该报废，他形容北约成员是占美国慷慨之便宜而不知感恩的盟友。美国国防部长马蒂斯2月也警告北约成员，如果不把军费开支提高到GDP百分之二的话，华盛顿将"调整（对北约）的承诺"。

图片版权 EPA Image caption 北约一直是美国外交政策的一块基石

特朗普说，他的强硬措辞结果不错："钱滚滚涌入"。但是分析人士指出，根据2014年的协议，一些国家已经在增加国防开支。

不过4月间，在一次联合新闻发布会上，北约秘书长斯托尔滕贝格向特朗普表示感谢，他说，你对"分享负担强烈关注"、我们已经开始见到效果。

同时，特朗普好像也改变了初心，说北约"不再过时"，恐怖主义威胁凸显出北约同盟的重要性，他还呼吁北约成员加大努力、帮助伊拉克和阿富汗这些"伙伴"。

四、世界警察再次动武

奥巴马当选时承诺要结束美国在伊拉克和阿富汗的战争。他非常不情愿美国再次卷入中东冲突。

就连叙利亚战争之残酷有目共睹时，奥巴马也坚信，军事干预将是代价沉重的失败。奥巴马当局更加着重提供人道救援、向温和的叙利亚反派提供一些资助、推动停火谈判和争取阿萨德下台的政治协商。

特朗普原来也反对美国在叙利亚采取军事行动，并说应该更加关注内政。比如，他2013年发推文说，"忘了叙利亚吧，让美国重新伟大。"

所以，特朗普4月时下令美国导弹空袭叙利亚政府的空军基地，他的转向幅度相当明显。他说，是叙利亚政府用化学武器让他改变了主意，"那样攻击儿童给我很大的震动。"

发射导弹，是叙利亚战争爆发以来美国第一次直接打击叙利亚政府目标，曾被外界视作奉行孤立主义的这位美国总统政策显然发生重大转变。

图片版权 Getty Images Image caption 美国2003年试爆有"炸弹之母"之称的GBU-43炸弹

几天之后，特朗普的美国再次展示军事肌肉，这一次是用"炸弹之母"打击在阿富汗的"伊斯兰国"。"炸弹之母"是美国最大型常规武器，研发15年来首次在实战中使用。

加上美国考虑增加军费开支，至少目前看来，曾被称为"世界警察"的美国将在世界冲突中扮演更强硬的角色。

五、自由贸易前景不明

说到贸易政策，特朗普考虑推动美国和世界做生意方式的最大改革。

他威胁废除已有的自由贸易协定，包括美国、加拿大和墨西哥之间的"北美自由贸易协定"。特朗普说这让美国失去了工作机会。他甚至提议美国可能退出世界贸易组织。

自从赢得大选以来，特朗普的重点是威胁大公司，特别是汽车制造商。他还提议给墨西哥制造的产品征收35%关税。

但是，特朗普的"改革"到底要走多远，目前还不清楚。

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但是，他上任第一天就宣布放弃奥巴马政府商定的TPP（跨太平洋伙伴关系协定）。TPP还还有待美国国会批准，但是特朗普颁发行政命令，美国退出。

特朗普贸易政策的核心是要在美国创造就业机会，缩小贸易赤字，给美国人拿到"好交易"。

迄今，他已经签署行政令，重审外国工人签证计划， 重审各项自由贸易协定中的豁免条款，看看在政府全球采购中，是否有外国公司"钻空子"、侵犯了美国利益。

但是，特朗普也收回竞选承诺、不再将中国划为货币操纵国。此前专家曾经警告，真要给中国贴上这个标签的话，可能会引发贸易战。

六、气候变化重新考虑

特朗普曾经承诺，上任百天之内"废除"巴黎气候协议。目前这还没成为事实，据报，他的高级顾问班子现在也意见分歧。不过，在扭转奥巴马制定的那些气候变化政策方面，特朗普已经迈出了几大步。

他在3月签署行政命令，废除奥巴马的"清洁电力计划"。他说这样做很有必要，将确保美国能源独立、工作机会。但是环保组织警告，废除原有规定将在国内外带来严重后果。

图片版权 Science Photo Library Image caption 特朗普曾说不相信气候变化是人类活动引起的

特朗普还曾多次否认气候变化是由人类活动造成的说法，他说，气候变化根本就是"骗局"。

但是，和其他许多问题一样，特朗普也曾发表过对立性观点。去年11月特朗普曾告诉《纽约时报》，他承认人类活动和气候变化之间"有一些联系"、他会"看一看"巴黎协议、而不是已经决定美国将退出。

就算特朗普真想这么做，美国今后4年仍然必须遵守巴黎协议的法律约束。

《纽约时报》说，还存在"法律和程序上的路障"，限制特朗普全盘推翻美国的气候政策。不过，批评人士认为，特朗普的立场可能导致其他不情愿的国家怀疑气候变化问题、不再努力减排。

七、伊朗核约节外生枝

对于奥巴马总统来说，解除制裁、伊朗保证放弃开发核武器是"历史性"的协议。但是特朗普却说，"这可能是我所见过的最糟糕的"。

他说，撕毁这个协议将是他上任后的"首要任务"，不过他并没有具体说他打算怎么办。

现在特朗普政府宣布全面重申美国对伊朗政策。这不仅包括伊朗遵守核协议的情况、还包括她在中东的行动。伊朗是叙利亚冲突的关键玩家之一，也是沙特和以色列的长期对手。

图片版权 EPA Image caption 2015年，伊朗与全球六个主要国家达成核协议，为10多年来时断时续的谈判划上句号

伊朗外交部长扎里夫敦促特朗普遵守核协议。他说，协议是和几个世界大国共同达成的，美国应该尊重。

伊朗精神领袖哈梅内伊更加不客气。美联社报道称，他曾说，"他们要撕毁，我们就会烧毁。"

特朗普上任，美国和伊朗关系没有一个好起点：伊朗试射弹道导弹之后，美国推出新的制裁措施。

特朗普发推特说，"伊朗是在玩儿火。"