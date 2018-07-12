法国奇闻：八千欧元拍来一个……断头台

图片版权 AFP/Getty Image caption 这个真正的断头台2014年曾经被拍卖过但没能成交

一个有150年历史的断头台在法国拍卖，引起争议和反对，最后以八千欧元成交，买主是法国人。

拍卖行表示，这座有三米高的断头台其实是一件复制品，而且从来没有铡过任何人的头，但是刀刃上却有几处凹痕。

这座断头台原本陈列在巴黎一个博物馆里，博物馆破产后，一个爵士音乐酒吧买下博物馆产权，将断头台送到拍卖行拍卖。

反对争议

断头台拍卖引起许多争议，法国拍卖业监管机构反对将这座断头台公开拍卖。

“他们不应该拍卖这个断头台，这和纳粹集中营受难者的衣服，还有折磨、虐待人的刑具一样，拍卖这些物品会伤害人的感情。”

但是，断头台还是在周三（7月11日）在巴黎如期拍卖。

起标价4000欧元，竞价只花了两分钟就成交，喜好收藏怪异物品的法国工业家费夫里耶（Christophe Février）以8008欧元得标。

图片版权 Getty Images Image caption 法国大革命期间使用断头台执行死刑

断头台和死刑

断头台起源于法国，目的是要更人道的执行死刑，在法国大革命期间断头台称为法国执行死刑的主要方法。

1793年至1794年之间，有16000人被送上断头台处死，最有名的就是法国国王路易十六和妻子安东尼特。

法国最后一次以断头台执行死刑是在1977年，1981年法国废除死刑。

真正的断头台过去也曾经拍卖过，2011年，一座真正的断头台在巴黎以22万欧元的价格拍卖成交。

2014年，另一座真的断头台在法国西部城市南特拍卖，估价四万欧元，但最终未能成交。