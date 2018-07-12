特朗普访问英国：不同的总统 两样的气氛

图片版权 Getty Images Image caption 2016年美国总统大选特朗普获胜后，英国首相特里莎•梅随即于2017年 1 月访美，成为特朗普上任后访问美国的首位外国领导人，并代表英国女王伊丽莎白二世向特朗普总统发出访问邀请。

英国政界与民间、欢迎与抗议的人们在经过一段时间的争议之后，终于做好了准备，迎接美国总统特朗普就任以后对英国的首次“工作访问”。

特朗普参加在布鲁塞尔召开的北约峰会之后将于7月12日下午抵达英国。

与以往惯例不同，这一次，总统车队将直接把特朗普和夫人一行送到位于伦敦西北牛津郡的布伦海姆宫，俗称"丘吉尔庄园"。

据悉，特朗普13日将在温莎堡与英国女王伊丽莎白二世一起“喝茶”；下午，将在英国首相的乡间官邸 （Chequers） 与特里莎·梅会谈。随后特朗普将飞往苏格兰，与夫人在自家的高尔夫球场度过周末后返回美国。

图片版权 Getty Images Image caption 2011年，美国前总统奥巴马来英国访问，和时任首相卡梅伦在唐宁街10号的后花园一同烧烤

穿行于城堡别墅

特朗普的到访，与过去半世纪以来历次到访的美国总统相比，场面和气氛会大不相同。

虽然也要见英国女王，但特朗普不会与女王乘坐敞篷马车在白金汉宫前的皇家大道上接受群众夹道欢迎， 而是在远离伦敦的女王行宫之一温莎堡。

虽然也要出席国宴，但不是在白金汉宫，而是在牛津郡的丘吉尔庄园。

虽然也要与英国首相会谈，但不是在首相府唐宁街10号，而是在白金汉郡的首相乡间官邸。

虽然也要与英国政界商界精英交流，但不是在威斯敏斯特议会大厦，而是在苏格兰他自己的高尔夫球场。

这是因为特朗普不愿意看到看到抗议者。自从特朗普的访英行程终于确定后，抗议者们一直在准备以各种形式表达他们对他的愤怒。

图片版权 Getty Images Image caption 抗议者通过社交媒体平台集资16000英镑，制作了一个高达6米的充气气球"特朗普宝宝"，将在星期五早上在伦敦市中心升空。

“特朗普宝宝”升空

虽然特朗普一路将避开公众场合，但抗议者还是准备如影随形，一路跟着抗议。

抗议者通过社交媒体平台集资16000英镑，制作了一个高达6米的充气气球“特朗普宝宝”，将在星期五早上在伦敦市中心升空。

虽然是卡通形象，但“特朗普宝宝”夸张中抓住了特朗普形象的“经典”， 比如"紧握手机的小手"、"一头金发"、以及脸上的"日光浴晒痕"等。

起初，伦敦市政府不同意抗议者放飞气球。但在民众网上请愿签名的压力下，伦敦市长萨迪克·汗（Sadiq Khan）批准了这项"放飞特朗普宝宝"的活动。

伦敦市长一名发言人表示，“市长支持和平抗议的权力，并对多种表达方式表示理解。”

但是，“特朗普宝宝”的活动范围还是有一定限制的：抗议者只能在7月13日早上9点半到11点半在伦敦中心的议会广场上空放飞，而且升空距离不能超过30米。

警方压力巨大

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普总统出席在布鲁塞尔的北约峰会后将在12日下午飞抵英国，总统车队将直接把他送到位于白金汉郡的丘吉尔庄园。

特朗普访英行程虽然短暂，但由于线路穿行于城堡别墅之间，纵跨英伦岛南北，而且抗议者誓言一路紧跟，因此，也会给英国警方的保安工作带来挑战。

英国警察协会警告说，特朗普的到访“无疑”将给警方带来巨大压力。

警方说，特朗普行程沿途各地警局将抽调大批警力保卫，当地正常的治安工作“无疑”也会受到影响。

特朗普总统的保安费用将由沿途地方警局共同承担，在苏格兰的保安费用则由中央政府拨款，上限为500万英镑。

争议人物

2016年美国总统大选特朗普获胜后，英国首相特里莎•梅随即于2017年 1 月访美，成为特朗普上任后访问美国的首位外国领导人。

正是在那次访美期间，梅首相代表英国女王伊丽莎白二世向特朗普总统发出访问邀请。

然而，特朗普上任后的施政措施一再引起巨大争议。他提出的被视为是针对穆斯林的旅行禁令、其在推特上转贴英国极右组织的反伊斯兰影片，让英国民间掀起反对特朗普访英的声浪，多名英国政治人物也都曾公开表示不欢迎特朗普。

特朗普政府发动的一场日益扩大的跨大西洋贸易战争和全球对美国处理非法移民导致家庭分离的不满，也给特朗普总统的访英增添了新的争议。