泰国溶洞救援：那些救出足球队员的“潜水英雄”

图片版权 AFP/Getty Image caption 来自外国的潜水专家加入救援行动。

受困17天、12名足球少年和他们的教练、3天的救援行动，这些国际潜水专家们是谁？

受困在淹水洞穴中长达17天，12名少年足球员和他们的教练终于被救出。最后五名受困者在周二（7月10日）终于重见天日。在这场举世瞩目的救援行动中，帮助他们脱困的潜水员来自世界各地，他们与泰国海豹突击队合作行动。

找到受困男孩们的潜水员来自英国，但将男孩们带离洞穴的工程浩大，需要来自国际的各方支援。泰国一名前海豹突击队员沙曼（Saman Gunan）上周五在协助救援时，因氧气用尽而在洞穴内身亡。

对于这些搜救者的资料我们所知有限，而且大部分参与行动的救援者不愿意多谈。以下是少数我们得知的救援者个人信息：

约翰‧沃伦森（John Volanthen）和里克·斯坦顿（Rick Stanton）

英国人约翰‧沃伦森的声音是受困的13人在地底下听到的第一个来自外界的声音。

他和同是英国人的潜伴里克·斯坦顿受泰国政府征召前来，同行的还有英国洞穴专家罗伯特·哈珀（Robert Harper）。

他们三人在足球队获报失踪后的第三天抵达泰国。

沃伦森的正职是高科技顾问，斯坦顿以前是消防员，他们都是南部与中部威尔斯洞穴搜救小队（South and Mid Wales Cave Rescue Team）的成员。

你的器材不支持播放多媒体材料 泰國被困少年足球队全部获救

他们曾参与过其他洞穴救援行动，足迹遍布挪威、法国和墨西哥。

理查德·哈里斯（Richard Harris）

有数十年潜水经验的理查德·哈里斯医生来自澳大利亚的阿得莱德，他在这次的行动的角色是检查男孩们的身体状况，判断救援行动是否能够启动。因为如果男孩们的身体太过虚弱，救援行动的危险性将大为上升。

根据媒体报道，哈里斯医生在澳大利亚、中国和新西兰都有探险潜水经验。身为一名训练有素的麻醉师，他也专精野外医疗和复苏手术。

2011年他在澳大利亚南部打捞他的友人安涅斯‧米洛卡（Agnes Milowka）的遗体，这名经验丰富的潜水员因为在极度恶劣的环境之下耗尽氧气而身亡。

据信让哈里斯加入救援行动是基于英国潜水员们的要求。

泰国海豹突击队

图片版权 Facebook/Thai Navy Seals Image caption 最后殿后离开洞穴的潜水员是泰国海豹突击队员

无数的泰国海豹突击队员投入这场救援行动，当中最有名的是军医阿帕（Pak Loharnshoon），以及三名尚未确认姓名的队员，三位队员在男孩们被找到后，自愿留在洞穴内陪伴他们度过等待救援的日子。

上周在泰国海豹突击队的Facebook专页上可以看到一段影片，军医阿帕照料受到轻伤的男孩。

四名殿后的泰国海豹突击队在周二傍晚离开洞穴。

Image caption 阿帕恭少将负责指挥这场救援行动。

沙曼（Saman Gunan）

沙曼是退役的泰国海豹突击队员，38岁的他喜欢跑步和骑车。近日为参加营救活动而重新归队。他自愿参加救援行动。但7月6日在运送氧气瓶的过程中，他在洞穴内失去意识。

他的潜伴尝试施救但无力回天，他的遗体被运出洞穴。

图片版权 AOT BIKE CLUB Image caption 沙曼（中）是自行车骑行爱好者，他在此次营救行动的一次潜水过程中身亡。

他的遗孀对BBC说，他因为参与援救行动而被赞为英雄，“他乐于助人、喜欢参与慈善活动，也喜欢把事情做好。”

泰国皇家海军海豹突击队指挥官阿帕恭少将（Adm Arpakorn）在谈到队员身亡时说：“我们不会停止任务，我们不会让我们的朋友白白牺牲。”

班‧雷曼南特斯（Ben Reymenants）

图片版权 facebook.com/ben.reymenants Image caption 班‧雷曼南特斯（图左）

雷曼南特斯来自比利时，他在普吉岛经营潜店。据信他也在上周一发现男孩们的救援队伍中。

克劳斯‧拉斯穆森（Claus Rasmussen）

来自丹麦的拉斯穆森在泰国潜水数年，也在东南亚许多国家有潜水经验，他在许多潜店任职过，目前在雷曼南特斯的潜店担任导潜员。

图片版权 facebook.com/mikko.paasi.3 Image caption 帕西在Facebook上贴出克劳斯‧拉斯穆森在洞穴中潜水的照片。

米可‧帕西（Mikko Paasi）

芬兰人帕西在泰国的小岛龟岛（Koh Tao）成立了一家潜水中心，专攻需要高度技巧的潜水。这意味着他擅长洞穴潜水和废墟潜水。

7月2日，男孩们与教练被发现的那一天，帕西的妻子在Facebook上说她为丈夫订了飞往清莱的机票，让他参与救援行动——这天是他们的结婚八周年纪念日。

图片版权 facebook.com/mikko.paasi.3 Image caption 芬兰人米可‧帕西

伊万‧卡拉迪奇（Ivan Karadzic）

丹麦人卡拉迪奇几年前搬到龟岛居住，目前和帕西一起经营潜水中心。

他向BBC讲述他从远方第一眼看到男孩们时感到的恐惧——他不知道会看到什么样的“伤亡场面”，在看到男孩们和教练都安然无恙后，他才放下心中大石。

卡拉迪奇在Facebook写下关于沙曼之死：“愿你安息，你是个英雄，我们永远不会忘记你的牺牲。”

艾瑞克‧布朗（Erik Brown）

来自加拿大温哥华的布朗是一名导潜。他从十多年前开始潜水，在埃及成立了一家潜水学校。

周二晚间，他在Facebook上写到，他在九天之内完成了七次潜水任务，这意味着他在洞穴内待了63个小时。

图片版权 facebook.com/mikko.paasi.3 Image caption 艾瑞克‧布朗（图左）、米可‧帕西（图中）和班‧雷曼南特斯（图右）在庆祝他们完成任务。