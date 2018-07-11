“为在伊朗跳舞，我冒尽一切风险”

图片版权 Feranak Amidi Image caption 法拉纳克与朋友们在德黑兰的一个派对上。在伊朗，这种活动都是被禁止的。

近日，一位在网上展示自己跳舞视频的伊朗Instagram网红被当局逮捕，突显出这个伊斯兰国家的严格规定与所谓的西方行为的冲突。BBC国际台女性事务记者法拉纳克‧亚密迪（Feranak Amidi）讲述了自己在伊朗跳舞时的岁月和遭遇。

我于80年代在伊朗长大，由于1979年的伊斯兰革命，对这个国家的许多人来说，那是一个艰难转变的年代。

那些年，街上会有道德警察，而音乐、口红、指甲油甚至色彩鲜艳的衣服都会被禁止。

那时正值1980-88年的两伊战争（伊拉克-伊朗）期间，我们的食物都靠分配，停电是经常发生的事情。

但即使在那段黑暗的时光，我记得自己也会与朋友们跟着磁带跳舞，磁带都是从非法的音乐"贩子"那里买来的。

图片版权 Feranak Amidi Image caption 在伊朗，一名身着休闲的男性DJ在有女性参加的派对上放音乐可能面临严厉处罚。

这些商贩是我们通往外部世界的唯一窗口。他们卖给我们的磁带里，有伊朗流行歌手的音乐，这些歌手有的在革命后离开了伊朗，前往洛杉矶。

正是由于这些商贩，我们听到了迈克尔‧杰克逊（Michael Jackson，米高·积逊）的歌，也跟上了霹雳舞和威猛乐队（Wham!）等潮流。

在学校，我们会利用一切机会起舞。每当老师不在身边，我们就会又唱又跳，即使我们知道，当时已有不成文的规定禁止跳舞。

转为地下发展

在伊朗刑法中，跳舞本身并没有被定义为犯罪，但法律相当模糊。

根据伊朗宪法，在公共场举止“不雅”是犯罪行为，因此在公共场合跳舞可以被诠释为不雅，并受到惩罚。

在伊朗，舞蹈可以在舞台上被表演，不过只有男性可以。

图片版权 Feranak Amidi Image caption 法拉纳克手拿香烟，在德黑兰市外的一个派对上狂欢。

而是用社交媒体平台“传播及鼓励不雅行为”同样是刑法中的犯罪行为。

在没有夜店和酒吧的情况下，派对一直是伊朗人可以跳舞和自由社交的地方，不过严格意义上来讲，这些派对也是触犯法律的。

这些"地下"派对在革命后层出不穷，从未有任何力量成功阻止过它们。

很多时候是家庭聚会或者婚礼，但在不同的城市，这些派对越来越多，年轻人有了聚在一起喝酒、听歌、跳舞的场合。

“人们在尖叫”

图片版权 Feranak Amidi Image caption 尽管面临风险，伊朗的年轻人还是在找机会狂欢。

90年代后期，我从高中毕业，当时一股地下锐舞文化（rave scene）正在德黑兰（Tehran）逐渐形成。去国外度假回国时，我们会走私铁克诺（techno）及浩室（House）风格的CD回来，每到周末，我们便聚在某人的地下室或别墅，一起放音乐跳舞。

但在这些派对中，很多时候都会被当局突然闯入，我和我的大多数朋友都因参加地下派对被至少囚禁过一次。

如果他们查到了派对，并且当场发现酒精，“罪魁祸首”可能会受到体罚。据我所知，许多人因此遭受过100下鞭打。

有一次，我在谢姆沙克（Shemshak）参加派对，那里距离德黑兰一小时车程，我们借了闻名全球的派对之岛伊维萨（Shibiza）的名字，称这个地方为“谢维萨”。

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那间房间很暗，我们只有借每隔几秒钟亮一次的闪灯才能看到其他舞者的样子。

一次闪光时，我在舞池里看到了一个陌生的、有胡须的面孔，再一次闪光时，又看到了另一张陌生且有攻击性的脸。

突然间，所有的灯都亮了。人们在尖叫，四处逃窜。那一场派对遭到了强硬派巴斯基（Basij）民兵的突袭，他们是一支自发组成的安全部队。

那群民兵手中拿着警棍，不断地砸着东西。我和朋友们把自己锁在了洗手间。我们可以听到，女人们在尖叫和哭泣，男人们在乞求原谅。混乱持续了一个小时，之后外面一片寂静。

图片版权 Feranak Amidi Image caption 法拉纳克说，“突袭和逮捕从未能成功阻止我们”。

我们打开门，看到朋友们坐在地上，沉默着，他们的脸上都是泪水。

民兵们把派对的主办人带到了室外，30分钟后他回来了，得意洋洋得叫着。

“今晚是我们的幸运夜，”他说。“他们只想要钱！”音乐又回来了，我们继续跳舞到黎明。

不断激发创意

突袭和逮捕从未阻止我们前往下一个派对，它只会让我们在避开当局方面变得越发有创意。

我们买通警察，确保场地外没有停车，严格限制宾客名单。我们还用床垫掩护窗户，防止室外听到音乐。

我们继续这一切，是因为我们不相信，自己的所作所为在本质上有任何错误。

今天，年轻的伊朗人仍在不断挑战社会规范，并用多种方式打破禁忌。社交媒体上声援被捕的Instagram舞者Maedeh Hojabri只是其中之一。