英国专家：备好安全套 当心新兴性病MG

英国性健康和艾滋病专家警告说，要当心MG这种性病。

MG通常没有明显症状，但可能发展成盆腔炎，导致一些女性不孕。

MG可能会被患者、医生错过。如果得不到正确的治疗，可能产生抗生素抗药性。

什么是MG

MG的医学全名是Mycoplasma genitalium。中文译名为生殖支原体。它是一种细菌，是最小的具有自我复制能力的生物体。它可引起男性尿道炎症，导致阴茎产生分泌物、排尿疼痛。

在女性中，MG可能会导致生殖器官（子宫和输卵管）炎症，疼痛，还可能引起发烧和一些出血症状。

通过与携带MG的人进行无保护性行为后就可以感染MG，安全套可以防止MG的传播。

MG是20世纪80年代首次在英国发现，专家估计英国人口的1-2%受到感染。

MG并不总会伴随发病症状，也并不总是需要治疗，但医生可能没查出来或者误把MG当作另一种传播感染性病，例如衣原体性病。

“英国性健康和艾滋病防治协会”说，这正是令人担忧之处，因此它新近发布了有关的治疗指南。

现在已经开发出MG的测试工具，但并非在英国所有的诊所都有。不过，医生可以将样本送到英格兰公共卫生部门实验室诊断。

MG也可以用抗生素治疗。 但MG感染对有些药物产生抗药性。

"带上安全套"

在全球范围内，用很多大环内酯类抗生素根治MG的治愈率正在下降。有关指南说，用大环内酯类抗生素治疗MG产生抗药性的比例估计约为40%。

而一种抗生素，阿齐霉素（azithromycin，又译为阿红霉素，阿齐红霉素等）在大多数情况下仍然有效。

“英国性健康和艾滋病防治协会”成员、布里斯托的彼得·格林豪斯医生是性健康医疗顾问。他敦促人们采取性行为预防保护措施。

他说："这是为了让公众了解MG。这也是在准备夏天假期出门休假打包的时候装上安全套、在需要时一定使用的又一个很好理由。"

"确保治愈"

指南的另一位编辑帕蒂·荷马说："制定这些新指南是因为，我们无法继续沿用过去15年以来的方法，否则，MG有可能发展成超级细菌，这无疑将导致公共卫生事件的紧急情况。"

"新指南建议，要使用准确的MG检测方法作出正确诊断、正确治疗，然后持续跟踪以确保治愈。"

"现在也迫切需要有足够的资源，以确保对患有不孕症高风险的妇女进行诊断和抗菌药物耐药性检测。"

英格兰公共卫生部顾问、微生物学家海伦·费法尔博士对该指南表示欢迎。她还说："坚持正确使用安全套，每个人都可以保护自己免受性病感染。"